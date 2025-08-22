Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM từ 21,1-29,57

(VTC News) -

Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tuyển gần 7.400 sinh viên ở cơ sở TP.HCM và gần 500 ở phân hiệu Bình Phước. Bốn phương thức tuyển sinh gồm: xét học bạ; tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Học phí trường năm học tới dự kiến từ 32,5-62 triệu đồng/năm.