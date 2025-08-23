Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân 2025 cao nhất hơn 26

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân 2025:

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân 2025.

Điểm chuẩn thấp nhất của trường năm nay là 15,95 ở vùng 8 dành cho nữ và cao nhất là 26,28 điểm vùng 5 tuyển sinh nam.

Tiêu chí phụ là thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển: 21,44 điểm, thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 65,50 điểm trở lên.

Chi tiết vùng tuyển sinh:

Vùng 4: Các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ (8 tỉnh, thành phố cũ): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận (cũ).

Vùng 5: Các tỉnh Tây Nguyên (5 tỉnh cũ): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Vùng 6: Các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố cũ): Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

Vùng 7: Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố cũ): Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Vùng 8 phía Nam: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

