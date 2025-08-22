Từ 19,75 điểm có cơ hội trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội 2025

(VTC News) -

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2025 theo tổ hợp D01 cụ thể như sau:

Nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), điểm chuẩn ở mức cao hơn. Cụ thể, tổ hợp C00 chênh 3,24 so với tổ hợp gốc D01. Trong khi đó, tổ hợp A01 và A00 sẽ cao hơn lần lượt 0,29 và 1,39 điểm.

Năm nay, trường tuyển hơn 2.300 sinh viên ở cơ sở chính ở Hà Nội và 300 sinh viên ở phân hiệu Đăk Lăk. Ba phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của trường; dựa vào học bạ ba năm THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Học phí Đại học Luật Hà Nội dự kiến năm học tới với sinh viên các chương trình đại trà là gần 28 triệu đồng; chương trình chất lượng cao là gần 56 triệu đồng.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 22,85-28,85; cao nhất ở ngành Luật Kinh tế, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Ngành Luật đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk thấp nhất với 22,85 điểm ở mọi tổ hợp.

Với xét học bạ, điểm trúng tuyển là từ 22,51-30, đã bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích.