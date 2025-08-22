Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng từ 15-20,05

(VTC News) -

Theo đó, nhóm ngành khoa học Sức khỏe dẫn đầu điểm chuẩn của trường, gồm: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng lấy 20,5 điểm. Theo sau là Dược học và Y học cổ truyền với 19 điểm.

Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17 điểm.

Ở các ngành còn lại, gồm Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành/lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15 điểm.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lưu ý, với thí sinh dự tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ/giấy phép hành nghề bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:

Với ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Với ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học: Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

Thí sinh trúng tuyển vào các ngành của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 23/8-30/8 (kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật).

Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 khi nhập học đúng thời gian quy định sẽ được nhận học bổng 30% học phí học kỳ đầu tiên.