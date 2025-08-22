Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2025.

(VTC News) -

Dưới đây làđiểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2025:

Trong 9 ngành đào tạo của trường, ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao nhất với 26,15 điểm. Ngành Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất chỉ 18,3 điểm.

Trường năm nay tuyển 1.450 sinh viên bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, dựa vào điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), kết quả kỳ thi đánh giá V-SAT, xét tuyển thẳng và diện dự bị đại học.

Học phí Đại học Y Dược Thái Nguyên năm học tới dự kiến từ 43 đến 64,5 triệu đồng. Ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học thu 59 triệu đồng.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.