Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tràn trên mạng, trường nói chưa chuẩn

Ngày 21/8, trên nhiều diễn đàn chia sẻ thông tin được cho là điểm chuẩn năm 2025 của một số trường đại học.

Trong đó có thông tin điểm chuẩn của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, gồm ngành Y khoa điểm chuẩn là 25,3 điểm; ngành Răng hàm mặt với điểm chuẩn 24,8 điểm.

Theo đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thông tin về điểm chuẩn của trường chia sẻ trên nhiều diễn đàn hiện nay chưa phải là thông tin chính xác. Hiện trường chưa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Nhà trường dự kiến công bố điểm chuẩn vào 17h ngày mai, 22/8.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT gửi các trường, sau khi kết thúc lọc ảo vào 12h30 ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1 vào lúc 17h cùng ngày.

Năm 2025, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng 2 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển thẳng (nhóm thí sinh áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và nhóm lưu học sinh Lào và Campuchia).

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn Tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển.

Năm 2024, điểm chuẩn của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 21,35 -26,57, trong đó ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất, với 26,57 điểm; Răng hàm mặt có điểm chuẩn cao thứ 2, với 26,49 điểm;

Ngành Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất trường, với 21,35 điểm.