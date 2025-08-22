Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,19

(VTC News) -

Nhiều ngành đào tạo của trường lấy trên 27 điểm, gồm: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Khoa học dữ liệu.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Năm 2025, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển khoảng 4.000 chỉ tiêu, dựa trên 4 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và xét tuyển theo điểm SAT.

Năm ngoái, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,5-27,8 điểm. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất, kế tiếp là Khoa học máy tính (27,58), Trí tuệ nhân tạo (27,12).

Học phí của trường theo hai mức là 34 và 40 triệu đồng cho năm học 2025-2026.