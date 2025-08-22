Điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Cần Thơ cao nhất là 28,61

(VTC News) -

Chiều 22/8, Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2025.

Cụ thể, ngành Sư phạm Lịch sử lấy cao nhất với 28,61 điểm. Các ngành lấy trên 28 điểm có: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,46; Sư phạm Địa lý 28,32; Sư phạm Ngữ văn 28,23. Ở Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Báo chí và ngành Tâm lý học giáo dục lấy 26,75 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ.

Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm như: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Nông học, Chăn nuôi...

Các ngành như Công nghệ thông tin lấy 24,78 điểm; Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) lấy 24 điểm; Khoa học máy tính lấy 23,07 điểm…

Ngoài ra, ngành Luật kinh tế năm nay Đại học Cần Thơ lấy 26,39 điểm; Luật (chuyên ngành Luật hành chính) lấy 25,97 điểm; Luật - học tại khu Hòa An (Chuyên ngành Luật hành chính) lấy 25,10 điểm.

Đại học Cần Thơ lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học theo quy định của trường, như sau:

Xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 23/8/2025 đến trước 17h ngày 30/8/2025.

Làm thủ tục nhập học từ ngày 24/8 đến 17h ngày 31/8/2025 theo thời gian quy định khi tra cứu kết quả để nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn khi tra cứu kết quả.

Sau khi làm thủ tục nhập học thành công, mỗi thí sinh (được gọi là tân sinh viên) sẽ được cấp địa chỉ email chính thức của trường và tài khoản đăng nhập các hệ thống thông tin trong trường.