Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông lấy điểm chuẩn 21-26,21

(VTC News) -

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông lấy điểm chuẩn cao nhất ở ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) - 26,21 điểm. Kế đến là Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - 26,19, Công nghệ thông tin - 25,8.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, Học viện tuyển 6.680 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM bằng 5 phương thức, gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Học phí của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với khóa 2025 dự kiến từ 29,6-62,5 triệu đồng/năm, tăng 2,6-10,2 triệu so với hiện tại.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông từ 18-26,4 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,4 điểm. Ở cơ sở phía Nam, điểm chuẩn từ 18-25,17. Công nghệ thông tin vẫn là ngành đứng đầu.

Tra cứu điểm chuẩn đại học 2025