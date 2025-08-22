  • Zalo

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông lấy điểm chuẩn 21-26,21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2025.

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông lấy điểm chuẩn cao nhất ở ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) - 26,21 điểm. Kế đến là Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - 26,19, Công nghệ thông tin - 25,8.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, Học viện tuyển 6.680 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM bằng 5 phương thức, gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Học phí của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với khóa 2025 dự kiến từ 29,6-62,5 triệu đồng/năm, tăng 2,6-10,2 triệu so với hiện tại.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông từ 18-26,4 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,4 điểm. Ở cơ sở phía Nam, điểm chuẩn từ 18-25,17. Công nghệ thông tin vẫn là ngành đứng đầu.

