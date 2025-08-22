Đại học đầu tiên phía Bắc chốt điểm chuẩn, cao nhất 27,32 điểm ngành Sư phạm

(VTC News) -

Trưa 22/8, trường Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025 vào các ngành đào tạo của trường.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15-27,32 điểm. Trong đó ngành Sư phạm Ngữ văn điểm chuẩn cao nhất với 27,32, sau đó là ngành Giáo dục mầm non với 25,07 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Hạ Long năm 2025 cụ thể như sau:

Năm 2025, trường Đại học Hạ Long tuyển 2.000 chỉ tiêu. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường sử dụng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tư duy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển.

Theo kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025 được điều chỉnh, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ tăng lên thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 hôm nay ngày 22/8. Sau đó các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều cùng ngày.