(VTC News) -

Theo kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025 được điều chỉnh, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ tăng lên thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 hôm nay ngày 22/8. Sau đó các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều cùng ngày.

Dưới đây là 3 cách tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 nhanh, chính xác nhất:

Tra cứu trên Báo điện tử VTC News

VTC News cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 nhanh, chính xác và chi tiết nhất. Thí sinh và phụ huynh tra cứu: https://vtcnews.vn/tra-cuu-diem-chuan-dai-hoc-2025-chinh-xac-nhat-tren-vtc-news-ar959357.html hoặc https://vtcnews.vn/giao-duc-31.html

Tra cứu trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thí sinh truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng

- Thí sinh truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

Từ 12h30 hôm nay (22/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục. Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.