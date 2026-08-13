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Xuất bản ngày 13/08/2026 03:12 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 03:12 PM

Lịch nhập học 2026 của hơn 70 trường đại học

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026, thời gian từ 11/8 đến giữa tháng 9, tùy từng trường.

Tính đến 13/8, hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. Nhiều trường bắt đầu làm thủ tục ngay trong tuần này, trong khi một số trường tổ chức nhập học vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Một số trường nhập học sớm gồm Đại học Nguyễn Tất Thành từ 11/8, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM từ 12/8, Đại học Công thương TP.HCM từ 12/8 và Đại học Đại Nam từ 15/8.

Tại Hà Nội, Đại học Ngoại thương tổ chức nhập học từ 11-28/8; Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện trực tuyến 15-23/8; Đại học Sư phạm Hà Nội làm thủ tục trực tuyến 21-23/8 và trực tiếp ngày 28/8; Đại học Bách khoa Hà Nội nhập học trực tiếp 25-28/8.

Hơn 110 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. (Ảnh minh họa: FTU Times)

Hơn 110 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. (Ảnh minh họa: FTU Times)

Tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ 14-21/8, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM nhập học trực tiếp 17-21/8, còn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM làm thủ tục trực tiếp từ 17-21/8, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM nhập học trực tiếp 16-21/8.

Một số trường tổ chức nhập học muộn hơn. Đại học Dược Hà Nội dự kiến nhập học ngày 3 - 4/9, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 3/9, Học viện Khoa học Quân sự ngày 6/9. Muộn nhất trong danh sách hiện tại là Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhập học ngày 14-15/9.

STTTrường đại họcLịch nhập học
1Đại học Bách khoa Hà Nội

Trực tuyến: 15-22/8

Trực tiếp: 25-28/8

2Học viện Ngân hàngTrực tiếp: 15-17/8 (Nộp hồ sơ online trước khi nhập học trực tiếp)
3Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)

Xác nhận theo học chương trình đã trúng tuyển: Trước 17h ngày 13/8

Nhập học trực tuyến: 10h ngày 16/8 đến 17h ngày 21/8

Trực tiếp: 24-28/8

4Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCMTrực tiếp từ ngày 16/8 - 21/8
5Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tảiTrực tuyến và trực tiếp: 14-22/8
6Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCMTrực tiếp 17-21/8
7Học viện Phụ nữ Việt NamTrực tiếp: 15-17/8
8Học viện Chính sách và Phát triểnTrực tuyến từ 14-22/8
9Trường Đại học PhenikaaTrực tiếp: 17-21/8 (nhập học trực tuyến trước)
10Trường Đại học Đại NamTrực tiếp: 15-17/8 (nhập học trực tuyến trước)
11Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiTrực tiếp ngày 27/8
12Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà NộiTrực tiếp: 20-21/8
13Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 18/8

Trực tiếp: 19-20/8

14Đại học Lao động - Xã hộiTrực tiếp: 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8
15Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCMTrực tiếp từ 17/8 - 21/8
16Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM

Trực tuyến ngày 12-16/8

Trực tiếp ngày 7/9

17Trường Đại học Công Thương TP.HCMTrực tiếp từ ngày 12/8 đến ngày 21/8
18Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCMTrực tiếp từ 17/8-22/8
19Đại học Kinh tế Quốc dânTrực tuyến: 15/8 đến 17h ngày 23/8
20Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội12/8 (xác nhận nhập học và nhập học của Trường qua tin nhắn Email và Zalo)
21Trường Đại học Mở Hà NộiTrực tuyến: 12/8 đến 17h ngày 21/8
22Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM12/8 - 21/8 (trực tiếp và trực tuyến)
23Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Trực tiếp: 13/8 - 23/8
24Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 25/8
25Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà NộiTrực tiếp ngày 8-16h ngày 22/8
26Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiTrực tiếp ngày 3/9
27Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà NộiTrực tiếp ngày 16/8
28Học viện Báo chí và Tuyên truyềnTrực tiếp: 22/8
29Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trực tiếp ngày 26/8 tại Hoà Lạc

Trực tiếp ngày 27/8 tại Nguyễn Trãi

30Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiTrực tiếp: 20/8
31Trường Đại học Thuỷ lợi

Trực tuyến từ ngày 17-20/8

Trực tiếp từ 24-28/8

32Trường Đại học Dược Hà NộiTrực tiếp: 3-4/9
33Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trực tuyến: 11/8 đến 17h ngày 15/8

Trực tiếp: 16/8

34Học viện Hàng không

Trực tiếp ngày 17-21/8

Từ ngày 24-28/8 (đợt trúng tuyển bổ sung nhập học trễ)

35Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước ngày 21/8

Nhập học trực tiếp từ ngày 11/8

36Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trực tuyến: Trước 17h ngày 21/8

Trực tiếp: 18/8

37Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trực tuyến: Trước 17h ngày 24/8

Trực tiếp: 25/8

38Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trực tuyến từ 18-22/8

Trực tiếp từ 21-23/8

39Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

Chương trình chuẩn quốc tế, trực tiếp ngày 17/8

Chương trình chuẩn nhập học Trực tiếp từ 8-17h ngày 18-21/8 (tuỳ từng ngành có ngày nhập học khác nhau - thí sinh xem chi tiết ở website nhà trường)

Chương trình liên kết quốc tế 2-2, trực tiếp ngày 21/8

Nộp hồ sơ nhập học bổ sung chậm nhất ngày 9/9

40Trường Đại học Công nghệ TP.HCMNhập học trực tiếp trước 17h ngày 21/8
41Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Trực tuyến từ ngày 13-21/8

Trực tiếp từ ngày 22-24/8

42Trường Đại học Đà NẵngTừ 16-27/8 (lịch cụ thể tuỳ từng trường trực thuộc)
43Trường Đại học Thương mạiTrực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 28/8
44Trường Đại học Y tế công cộng

Trực tuyến: Trước 23/8

Trực tiếp: 23-24/8

45Học viện Tài chínhTrực tuyến từ 8h ngày 14/8 đến 17h ngày 22/8
46Học viện Y Dược học cổ truyền Việt NamTrực tiếp: 14-15/9
47Trường Đại học Lâm nghiệp

Đợt 1: Từ ngày 15/8 - 30/8

Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): Từ ngày 31/8

48Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Trực tuyến ngày 15-23/8

Trực tiếp ngày 23/8

49Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrực tuyến ngày 14-23/8
50Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
51Trường Đại học Hà NộiTrực tiếp: 22-23/8 (hoàn thành thông tin nhập học trên hệ thống của trường trước)
52Học viện Nông nghiệp Việt NamTrực tiếp: 14-21/8
53Trường Đại học Thành ĐôTrực tiếp: Từ 11/8
54Trường Đại học Đông ĐôTrực tiếp: 16-22/8
55Trường Đại học Kiểm sát

Nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8

Gửi hồ sơ xác nhận nhập học về trường trước 17h ngày 30/8 (trường hợp gửi đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện)

56Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Trực tiếp: 14-22/8
57Học viện Quản lý giáo dụcTrực tiếp: 21/8 (dự kiến)
58Trường Đại học Công đoànTrực tiếp 20-22/8
59Trường Đại học Thăng Long

Trực tuyến muộn nhất ngày 21/8

Trực tiếp 19/8 - 11h30 ngày 22/8

60Trường Đại học Khoa học và công nghệ

Trực tuyến: 12h ngày 12/8 đến 23h ngày 18/8

Trực tiếp: 18-19/8

61Trường Đại học Giao thông vận tải Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 21/8
63Trường Đại học Điện lựcTrực tuyến: 17-23/8
64Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội Trực tiếp: 26-27/8
65Trường Đại học FPTTrực tuyến: từ ngày 10/8-21/8
66Học viện Hành chính và Quản trị công

Trực tuyến: 20-23/8

Trực tiếp: 25-26/8

67Đại học Tài nguyên môi trườngTrực tuyến: 8h ngày 14/8 đến 17h ngày 21/8
68Học viện Chính sách và Phát triểnTrực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 22/8
69Trường Đại học Lao động - Xã hộiTrực tiếp: 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8
70Trường Đại học Đồng Tháp

Trực tuyến: từ ngày 14/8 - 17/8

Trực tiếp: 18/8 - 21/8

71Trường Đại học Xây dựng

Trực tuyến: Từ 18/8 đến 24h00 ngày 22/8

Trực tiếp: Từ 21/8 đến 23/8

72Trường Đại học Phú YênTrực tiếp từ 24/8 đến 17h ngày 26/8

Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý, dù lịch của từng trường khác nhau, hạn cuối xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trước 17h ngày 21/8/2026. Sau khi xác nhận, thí sinh tiếp tục thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn riêng của trường.

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