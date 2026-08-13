(VTC News) -

Tính đến 13/8, hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. Nhiều trường bắt đầu làm thủ tục ngay trong tuần này, trong khi một số trường tổ chức nhập học vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Một số trường nhập học sớm gồm Đại học Nguyễn Tất Thành từ 11/8, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM từ 12/8, Đại học Công thương TP.HCM từ 12/8 và Đại học Đại Nam từ 15/8.

Tại Hà Nội, Đại học Ngoại thương tổ chức nhập học từ 11-28/8; Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện trực tuyến 15-23/8; Đại học Sư phạm Hà Nội làm thủ tục trực tuyến 21-23/8 và trực tiếp ngày 28/8; Đại học Bách khoa Hà Nội nhập học trực tiếp 25-28/8.

Hơn 110 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. (Ảnh minh họa: FTU Times)

Tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ 14-21/8, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM nhập học trực tiếp 17-21/8, còn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM làm thủ tục trực tiếp từ 17-21/8, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM nhập học trực tiếp 16-21/8.

Một số trường tổ chức nhập học muộn hơn. Đại học Dược Hà Nội dự kiến nhập học ngày 3 - 4/9, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 3/9, Học viện Khoa học Quân sự ngày 6/9. Muộn nhất trong danh sách hiện tại là Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhập học ngày 14-15/9.

Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý, dù lịch của từng trường khác nhau, hạn cuối xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trước 17h ngày 21/8/2026. Sau khi xác nhận, thí sinh tiếp tục thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn riêng của trường.