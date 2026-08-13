Tính đến 13/8, hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. Nhiều trường bắt đầu làm thủ tục ngay trong tuần này, trong khi một số trường tổ chức nhập học vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
Một số trường nhập học sớm gồm Đại học Nguyễn Tất Thành từ 11/8, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM từ 12/8, Đại học Công thương TP.HCM từ 12/8 và Đại học Đại Nam từ 15/8.
Tại Hà Nội, Đại học Ngoại thương tổ chức nhập học từ 11-28/8; Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện trực tuyến 15-23/8; Đại học Sư phạm Hà Nội làm thủ tục trực tuyến 21-23/8 và trực tiếp ngày 28/8; Đại học Bách khoa Hà Nội nhập học trực tiếp 25-28/8.
Tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ 14-21/8, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM nhập học trực tiếp 17-21/8, còn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM làm thủ tục trực tiếp từ 17-21/8, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM nhập học trực tiếp 16-21/8.
Một số trường tổ chức nhập học muộn hơn. Đại học Dược Hà Nội dự kiến nhập học ngày 3 - 4/9, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 3/9, Học viện Khoa học Quân sự ngày 6/9. Muộn nhất trong danh sách hiện tại là Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhập học ngày 14-15/9.
|STT
|Trường đại học
|Lịch nhập học
|1
|Đại học Bách khoa Hà Nội
Trực tuyến: 15-22/8
Trực tiếp: 25-28/8
|2
|Học viện Ngân hàng
|Trực tiếp: 15-17/8 (Nộp hồ sơ online trước khi nhập học trực tiếp)
|3
|Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)
Xác nhận theo học chương trình đã trúng tuyển: Trước 17h ngày 13/8
Nhập học trực tuyến: 10h ngày 16/8 đến 17h ngày 21/8
Trực tiếp: 24-28/8
|4
|Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM
|Trực tiếp từ ngày 16/8 - 21/8
|5
|Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
|Trực tuyến và trực tiếp: 14-22/8
|6
|Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
|Trực tiếp 17-21/8
|7
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|Trực tiếp: 15-17/8
|8
|Học viện Chính sách và Phát triển
|Trực tuyến từ 14-22/8
|9
|Trường Đại học Phenikaa
|Trực tiếp: 17-21/8 (nhập học trực tuyến trước)
|10
|Trường Đại học Đại Nam
|Trực tiếp: 15-17/8 (nhập học trực tuyến trước)
|11
|Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp ngày 27/8
|12
|Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp: 20-21/8
|13
|Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 18/8
Trực tiếp: 19-20/8
|14
|Đại học Lao động - Xã hội
|Trực tiếp: 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8
|15
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
|Trực tiếp từ 17/8 - 21/8
|16
|Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM
Trực tuyến ngày 12-16/8
Trực tiếp ngày 7/9
|17
|Trường Đại học Công Thương TP.HCM
|Trực tiếp từ ngày 12/8 đến ngày 21/8
|18
|Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM
|Trực tiếp từ 17/8-22/8
|19
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|Trực tuyến: 15/8 đến 17h ngày 23/8
|20
|Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội
|12/8 (xác nhận nhập học và nhập học của Trường qua tin nhắn Email và Zalo)
|21
|Trường Đại học Mở Hà Nội
|Trực tuyến: 12/8 đến 17h ngày 21/8
|22
|Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
|12/8 - 21/8 (trực tiếp và trực tuyến)
|23
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|Trực tiếp: 13/8 - 23/8
|24
|Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp ngày 25/8
|25
|Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp ngày 8-16h ngày 22/8
|26
|Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp ngày 3/9
|27
|Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp ngày 16/8
|28
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|Trực tiếp: 22/8
|29
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trực tiếp ngày 26/8 tại Hoà Lạc
Trực tiếp ngày 27/8 tại Nguyễn Trãi
|30
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
|Trực tiếp: 20/8
|31
|Trường Đại học Thuỷ lợi
Trực tuyến từ ngày 17-20/8
Trực tiếp từ 24-28/8
|32
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|Trực tiếp: 3-4/9
|33
|Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trực tuyến: 11/8 đến 17h ngày 15/8
Trực tiếp: 16/8
|34
|Học viện Hàng không
Trực tiếp ngày 17-21/8
Từ ngày 24-28/8 (đợt trúng tuyển bổ sung nhập học trễ)
|35
|Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước ngày 21/8
Nhập học trực tiếp từ ngày 11/8
|36
|Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trực tuyến: Trước 17h ngày 21/8
Trực tiếp: 18/8
|37
|Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trực tuyến: Trước 17h ngày 24/8
Trực tiếp: 25/8
|38
|Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trực tuyến từ 18-22/8
Trực tiếp từ 21-23/8
|39
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Chương trình chuẩn quốc tế, trực tiếp ngày 17/8
Chương trình chuẩn nhập học Trực tiếp từ 8-17h ngày 18-21/8 (tuỳ từng ngành có ngày nhập học khác nhau - thí sinh xem chi tiết ở website nhà trường)
Chương trình liên kết quốc tế 2-2, trực tiếp ngày 21/8
Nộp hồ sơ nhập học bổ sung chậm nhất ngày 9/9
|40
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|Nhập học trực tiếp trước 17h ngày 21/8
|41
|Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Trực tuyến từ ngày 13-21/8
Trực tiếp từ ngày 22-24/8
|42
|Trường Đại học Đà Nẵng
|Từ 16-27/8 (lịch cụ thể tuỳ từng trường trực thuộc)
|43
|Trường Đại học Thương mại
|Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 28/8
|44
|Trường Đại học Y tế công cộng
Trực tuyến: Trước 23/8
Trực tiếp: 23-24/8
|45
|Học viện Tài chính
|Trực tuyến từ 8h ngày 14/8 đến 17h ngày 22/8
|46
|Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
|Trực tiếp: 14-15/9
|47
|Trường Đại học Lâm nghiệp
Đợt 1: Từ ngày 15/8 - 30/8
Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): Từ ngày 31/8
|48
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Trực tuyến ngày 15-23/8
Trực tiếp ngày 23/8
|49
|Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
|Trực tuyến ngày 14-23/8
|50
|Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|51
|Trường Đại học Hà Nội
|Trực tiếp: 22-23/8 (hoàn thành thông tin nhập học trên hệ thống của trường trước)
|52
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|Trực tiếp: 14-21/8
|53
|Trường Đại học Thành Đô
|Trực tiếp: Từ 11/8
|54
|Trường Đại học Đông Đô
|Trực tiếp: 16-22/8
|55
|Trường Đại học Kiểm sát
Nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8
Gửi hồ sơ xác nhận nhập học về trường trước 17h ngày 30/8 (trường hợp gửi đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện)
|56
|Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
|Trực tiếp: 14-22/8
|57
|Học viện Quản lý giáo dục
|Trực tiếp: 21/8 (dự kiến)
|58
|Trường Đại học Công đoàn
|Trực tiếp 20-22/8
|59
|Trường Đại học Thăng Long
Trực tuyến muộn nhất ngày 21/8
Trực tiếp 19/8 - 11h30 ngày 22/8
|60
|Trường Đại học Khoa học và công nghệ
Trực tuyến: 12h ngày 12/8 đến 23h ngày 18/8
Trực tiếp: 18-19/8
|61
|Trường Đại học Giao thông vận tải
|Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 21/8
|63
|Trường Đại học Điện lực
|Trực tuyến: 17-23/8
|64
|Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
|Trực tiếp: 26-27/8
|65
|Trường Đại học FPT
|Trực tuyến: từ ngày 10/8-21/8
|66
|Học viện Hành chính và Quản trị công
Trực tuyến: 20-23/8
Trực tiếp: 25-26/8
|67
|Đại học Tài nguyên môi trường
|Trực tuyến: 8h ngày 14/8 đến 17h ngày 21/8
|68
|Học viện Chính sách và Phát triển
|Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 22/8
|69
|Trường Đại học Lao động - Xã hội
|Trực tiếp: 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8
|70
|Trường Đại học Đồng Tháp
Trực tuyến: từ ngày 14/8 - 17/8
Trực tiếp: 18/8 - 21/8
|71
|Trường Đại học Xây dựng
Trực tuyến: Từ 18/8 đến 24h00 ngày 22/8
Trực tiếp: Từ 21/8 đến 23/8
|72
|Trường Đại học Phú Yên
|Trực tiếp từ 24/8 đến 17h ngày 26/8
Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý, dù lịch của từng trường khác nhau, hạn cuối xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trước 17h ngày 21/8/2026. Sau khi xác nhận, thí sinh tiếp tục thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn riêng của trường.
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