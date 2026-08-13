An ninh thắt chặt tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang

326 thí sinh chuyên Tuyên Quang sẽ bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT trong hai ngày 14 và 15/8. Kỳ thi được tổ chức với nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, trong đó giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi thi.

Theo kế hoạch, chiều nay (13/8), thí sinh làm thủ tục và được phổ biến quy chế. Ngày 14/8, các em thi Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, thí sinh thi các môn tự chọn; buổi chiều được bố trí làm thời gian dự phòng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 7h50 ngày 13/8, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt để đảm bảo an ninh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, hạn chế tình trạng ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi lại diễn ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với 15 phòng thi. Thí sinh sử dụng lại số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trong số này, 322 em là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. So với kỳ thi lần đầu có 328 thí sinh, số thí sinh đăng ký thi lại giảm 2 em. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, hai thí sinh này không đăng ký thi lại do không còn nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.

Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi, cho biết địa phương huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ làm trưởng đoàn phụ trách kiểm tra công tác thi lần 2. Tham gia đoàn còn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc.

Một trong những điểm được Tuyên Quang đặc biệt lưu ý là nhân sự coi thi. Theo ông Hùng, Ban chỉ đạo tuyệt đối không điều động những cán bộ từng làm nhiệm vụ coi thi lần 1 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham gia kỳ thi lần 2. Các giám thị từng làm nhiệm vụ lần 1 đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động coi thi lần này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 29 bị can liên quan sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, giáo viên đã vào nhắc bài ở các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi. Bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng kết quả thi của thí sinh.

Sai phạm xảy ra tại THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không khách quan, công bằng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 29 người, trong đó bắt tạm giam 7 người.