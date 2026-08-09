  • logo
Xuất bản ngày 09/08/2026 08:03 PM
Xuất bản ngày 09/08/2026 08:03 PM

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Sư phạm công nghệ dẫn đầu

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn 2026, trong đó ngành Sư phạm công nghệ dẫn đầu với 24,41 điểm xét thi tốt nghiệp THPT và 27,41 điểm xét học bạ.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét học bạ.

Ngành Sư phạm công nghệ có mức điểm chuẩn cao nhất cả ở 2 phương thức xét tuyển, lần lượt là 24,41 và 27,41 điểm.

Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, các ngành có điểm trúng tuyển cao bao gồm Ngôn ngữ Trung Quốc, Du lịch, Thú y.

Ở phương thứ xét học bạ, các ngành có điểm trúng chuẩn cao bao gồm Du lịch, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Chi tiết điểm trúng tuyển từng ngành:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Sư phạm công nghệ dẫn đầu - 1
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Sư phạm công nghệ dẫn đầu - 2

Nhà trường lưu ý điều kiện phụ đối với thí sinh trúng tuyển ngành ngành Luật (HVN13) và Sư phạm công nghệ (HVN19).

Thí sinh phải đáp ứng điều kiện: Có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh chương trình 2006, và 2018 là 20 điểm đối với thí sinh ở khu vực 3.

Thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) còn phải đáp ứng điều kiện kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12.

Đối với ngành Luật (HVN13), điểm môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu là 6 điểm.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm