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Xuất bản ngày 10/08/2026 10:18 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 10:18 AM

Thêm trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026

(VTC News) -

Ngày 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn năm 2026 cho các ngành đào tạo, dao động từ 50 đến 73 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành theo tính trên thang điểm 100. Theo đó, ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn cao nhất, 73 điểm; tiếp đến là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 72 điểm.

Một số ngành như Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật y sinh, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có điểm 62-68.

Các ngành có mức điểm thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng, cùng 50 điểm; Toán ứng dụng, Thống kê, Kỹ thuật không gian và Công nghệ thực phẩm cùng 52 điểm.

Với 14 chương trình liên kết, điểm trúng tuyển dao động 52-70 điểm. Trong đó, Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh liên kết với ĐH West of England có mức cao nhất, 70 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Thêm trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026 - 1
Thêm trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026 - 2
Lam Yên
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