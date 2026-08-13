(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học và dầu diesel cùng ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán về việc kiểm soát và mở cửa eo biển Hormuz trở lại; Iran và Mỹ yêu cầu bồi thường lẫn nhau; lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia; OPEC và IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu cầu dầu năm 2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 6/8/2026 và kỳ điều hành ngày 13/8/2026 là: 107,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 2,464 USD/thùng); 111,650 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 2,268 USD/thùng); 151,043 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,643 USD/thùng, tương đương giảm 1,08%); 557,993 USD/tấn dầu mazut (tăng 17,849 USD/tấn, tương đương tăng 3,30%).

Hiện giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 13/8/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 28.436 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.760 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.136 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.383 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.119 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 28.436 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.274 VNĐ/lít; Lào: 37.152 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.366 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.233 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 13/8/2026)

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 6/8, giá các loại xăng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 660 đồng/lít, không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 535 đồng/lít, không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, không cao hơn 27.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, không cao hơn 16.391 đồng/kg.