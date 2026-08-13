Nguyên nhân vụ cháy khu vực chợ Biên Hòa, Đồng Nai

(VTC News) -

Cụ thể, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được Công an thành phố Đồng Nai xác định do chập mạch điện (ngắn mạch) trên đường dây dẫn điện, cấp nguồn cho bóng đèn chiếu sáng bên trong ki-ốt do bà P.T.T. thuê, nằm tại tầng trệt của khu vực chợ Biên Hòa (Trung tâm thương mại Biên Hòa), phát sinh nguồn nhiệt cao làm cháy vỏ dây điện rồi bắt cháy vào hàng hóa gồm mây tre đan, đồ trang trí bằng lá khô… gây cháy.

Sau đó, cháy lan qua các ki-ốt liền kề và kho chứa hàng tại lầu 1 phía trên chợ Biên Hòa, gây ra vụ cháy lớn.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai (người cầm đèn pin) chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường tối 5/8.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, sau khi lực lượng chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khu vực chung quanh chợ Biên Hòa đã được dựng tôn và đặt biển cảnh báo khu vực rất nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phường Trấn Biên dựng hàng rào các khu vực vào hiện trường không để người dân ra vào khu vực trên để bảo đảm an toàn.

Khu vực hiện trường đã được dựng tôn và biển cảnh báo rất nguy hiểm.

Trước tình trạng nhà lồng chợ có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến người dân và các công trình lân cận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã ra quyết định phá dỡ đoạn giữa (đoạn 2) nhà lồng chợ Biên Hòa. Phạm vi phá dỡ đoạn giữa công trình nhà lồng Chợ Biên Hòa dài 38m, rộng 12,7m, nằm trong phạm vi tiếp giáp giữa 2 khe lún nối đoạn 1 và đoạn 3.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, lý do phá dỡ vì công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận. Thời gian thực hiện hoàn thành việc phá dỡ trong vòng 10 ngày kể từ khi duyệt phương án.

Khu vực nhà lồng chợ Biên Hòa bị thiệt hại sau vụ cháy.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, tối 5/8, đã xảy ra cháy lớn tại khu vực chợ Biên Hòa (Trung tâm thương mại Biên Hòa), địa chỉ số 18, khu phố Hòa Bình, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực chữa cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Quân đội, cùng phương tiện chuyên dụng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn trên diện tích 900m2.