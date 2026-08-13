Tuyển Malaysia bị gọi là 'đội hình C', ngôi sao gốc Argentina phản ứng

(VTC News) -

Ngày 16/8, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trước trận đấu, tiền vệ Sergio Aguero bày tỏ sự không hài lòng khi đội tuyển Malaysia bị xem thường, thậm chí bị gọi là “đội hình C” tại giải đấu.

“Tất nhiên, chúng tôi tự hào về những gì đã làm. Chúng tôi biết đội tuyển bị đánh giá thấp và không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể vào đến bán kết. Một số người thậm chí gọi chúng tôi là đội hình C. Tôi không biết. Chúng tôi không quan tâm.

Chúng tôi đã chứng minh khả năng của mình. Mỗi ngày, chúng tôi đều tập luyện rất chăm chỉ. Thực sự mà nói, tập thể này rất tuyệt vời, từ huấn luyện viên, ban huấn luyện cho tới tất cả những người có liên quan. Chúng tôi rất vui vì đã làm việc vô cùng chăm chỉ để có được thành quả này”, tiền vệ nhập tịch của Malaysia nói.

Sergio Aguero cho biết Malaysia nỗ lực hết sức để giành vé vào vòng chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: The Star)

Anh cho biết “Hổ Mã Lai” nỗ lực hết sức để giành vé vào chung kết, dù hiểu rằng họ phải vượt qua thử thách rất lớn là nhà đương kim vô địch Việt Nam ở hai trận bán kết.

“Chúng tôi biết họ (Việt Nam) là một đội mạnh. Họ mang tới đội hình chính, nhưng đây là bóng đá. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong 90 phút hay 180 phút và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Chắc chắn chúng tôi muốn vào chung kết. Trước hết, mục tiêu của toàn đội là lọt vào bán kết và chúng tôi đã hoàn thành. Bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng để tiến vào chung kết”, anh khẳng định.

Sergio Aguero sinh tại Argentina và có gốc gác Malaysia. Anh bắt đầu khoác áo đội tuyển Malaysia từ năm 2022. Tiền vệ này gây chú ý khi có tên giống với cựu danh thủ Sergio Aguero. Cả hai cũng đều chào đời tại Argentina.

Ngày 8/8, Malaysia đánh bại Philippines 1-0 trên sân Kuala Lumpur, qua đó giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang đối mặt với bài toán về lực lượng khi nhiều cầu thủ dính chấn thương, trong khi một số trụ cột cũng không thể góp mặt.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Thái Lan, đội đã 7 lần vô địch, và Singapore, đội từng 4 lần đăng quang. Hai trận đấu lần lượt diễn ra vào ngày và ngày 18/8.