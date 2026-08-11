Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2026: Y khoa dẫn đầu với 28,5 điểm

Ngày 11/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 17,75 đến 28,5 điểm.

Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội với 28,5 điểm, chỉ tiêu 440.

Đứng thứ hai là Răng - Hàm - Mặt với 27,57 điểm, chỉ tiêu 120. Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa có điểm chuẩn 26,25, với 150 chỉ tiêu.

Ngoài ba ngành trên, Tâm lý học cũng có mức điểm chuẩn cao, đạt 25,3 điểm cho 88 chỉ tiêu. Y học cổ truyền lấy 24,7 điểm, trong khi Kỹ thuật Xét nghiệm y học lấy 24,17 điểm.

Ngành Y khoa dẫn đầu điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 với 28,5 điểm. (Ảnh: HMU)

Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn dưới 24 điểm. Kỹ thuật Hình ảnh y học lấy 23,75 điểm, Kỹ thuật Phục hồi chức năng 23,7 điểm, Khúc xạ nhãn khoa 23,1 điểm và Điều dưỡng 22,99 điểm.

Kỹ thuật Phục hình răng có điểm chuẩn 22,85, Hộ sinh 21,8, Y tế công cộng 20,8, Dinh dưỡng 20,5 và Y học dự phòng 20,25 điểm.

Tại Phân hiệu Thanh Hóa, điểm chuẩn Điều dưỡng là 19,2 điểm; Kỹ thuật Xét nghiệm y học 19,35 điểm; Kỹ thuật Hình ảnh y học 19,2 điểm và Kỹ thuật Phục hồi chức năng 19,95 điểm. Ngành Công tác xã hội có điểm chuẩn thấp nhất trong danh sách, với 17,75 điểm cho 60 chỉ tiêu.

Như vậy, chênh lệch giữa ngành có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay là 10,75 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2026.

* PTXT 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

PTXT 402: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT).

Một số ngành xét tuyển bằng điểm thi SPT

Bên cạnh phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội còn sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) đối với một số ngành.

Theo phương thức này, Tâm lý học có điểm trúng tuyển cao nhất với 20,25 điểm. Kỹ thuật Xét nghiệm y học đứng tiếp theo với 16,79 điểm, Kỹ thuật Hình ảnh y học 16,25 điểm, Kỹ thuật Phục hồi chức năng 16,2 điểm và Kỹ thuật Phục hình răng 15,1 điểm.

Các ngành khác gồm: Điều dưỡng 15,24 điểm, Khúc xạ nhãn khoa 15,4 điểm, Y tế công cộng 14,76 điểm, Hộ sinh 13,95 điểm, Dinh dưỡng 12,75 điểm và Công tác xã hội 11,95 điểm.

Tại Phân hiệu Thanh Hóa, điểm chuẩn theo phương thức này lần lượt là 11,61 điểm đối với Điều dưỡng và Kỹ thuật Hình ảnh y học; 11,73 điểm đối với Kỹ thuật Xét nghiệm y học và 12,3 điểm đối với Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được Trường Đại học Y Hà Nội công bố cho 20 ngành và chương trình đào tạo trong danh sách là 2.108 chỉ tiêu.