Điểm chuẩn Đại học FPT năm 2026: Khoa học máy tính cao nhất 21 điểm

(VTC News) -

Thí sinh đăng ký vào các ngành đào tạo của Trường Đại học FPT cần đạt từ 18 điểm theo phương thức xét tuyển của trường. Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn 21.

Trường Đại học FPT tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với một số ngành còn chỉ tiêu. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung và thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến từ 8h ngày 10/8.

Chỉ tiêu bổ sung được phân bổ cho 7 nhóm ngành, trong đó Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh cùng có 400 chỉ tiêu.

Nhóm Công nghệ thông tin tuyển bổ sung 400 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu ứng dụng, An toàn thông tin, Thiết kế vi mạch bán dẫn, Công nghệ ô tô số (Automotive), Hệ thống thông tin, Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số, Robot và Trí tuệ nhân tạo theo định hướng UAV và Humanoid.

Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung của Đại học FPT được phân bổ cho 7 nhóm ngành.

Nhóm Quản trị kinh doanh có 400 chỉ tiêu, phân bổ cho các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị giải trí và sự kiện, Quản trị trải nghiệm khách hàng, Quản trị thu mua, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Phân tích kinh doanh (Business Analytics), Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, Công nghệ tài chính (Fintech), Tài chính doanh nghiệp, Tài chính thông minh và Tài chính ngân hàng.

Khoa học máy tính có 100 chỉ tiêu bổ sung, với hai chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; An ninh mạng và An toàn số.

Công nghệ truyền thông có 100 chỉ tiêu, gồm Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông marketing tích hợp và Truyền thông thương hiệu.

Ba nhóm ngành ngôn ngữ gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc, mỗi nhóm có 100 chỉ tiêu bổ sung. Các chuyên ngành tương ứng gồm Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh thương mại; Ngôn ngữ Trung Quốc và Tiếng Trung thương mại; Ngôn ngữ Hàn Quốc và Tiếng Hàn thương mại.

Nhà trường lưu ý chỉ tiêu bổ sung áp dụng tại cơ sở Hà Nội và Cần Thơ.

Cách tính điểm xét tuyển năm 2026

Năm 2026, Trường Đại học FPT áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng của Điểm kết hợp, Điểm khuyến khích và Điểm ưu tiên.

Trong đó, Điểm kết hợp được xác định theo công thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT + 3 × điểm trung bình lớp 12)/ 2.

Với điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng tổ hợp Axx gồm điểm môn Toán và hai môn bất kỳ cho tất cả ngành đào tạo. Đối với các ngành ngoài Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính, thí sinh có thể sử dụng tổ hợp Cxx, gồm điểm môn Ngữ văn và hai môn bất kỳ.

Chương trình đào tạo của Trường Đại học FPT được xây dựng theo ba định hướng Công nghệ - Khởi nghiệp - Toàn cầu. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được chú trọng phát triển ngoại ngữ, tư duy công nghệ, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với môi trường làm việc. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động đến thị trường lao động, nhà trường định hướng tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Việc tiếp tục nhận hồ sơ ở các ngành còn chỉ tiêu giúp thí sinh có thêm lựa chọn sau khi các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn năm 2026.