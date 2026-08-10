(VTC News) -

Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2026 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2026 cao nhất 25

Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 25 điểm, tăng 0,50 điểm so với năm 2025. Tiếp theo là ngành An toàn dữ liệu và an ninh mạng 24,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,25 điểm; Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn 24 điểm; Thương mại điện tử 23,75 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn năm nay có sự tăng lên ở nhiều chương trình từ 1-2 điểm. Đáng chú ý, nhóm ngành/chương trình cốt lõi, đặc thù phục vụ trực tiếp lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng (đường sắt, xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng, hạ tầng đô thị, logistics- hạ tầng giao thông, vận tải đa phương thức, ...) đã nhận được sự quan tâm khá lớn của thí sinh và điểm chuẩn tăng 2 điểm so với năm 2025.

Đặc biệt, năm 2026, Nhà trường mở rộng nhóm đào tạo phục vụ các dự án đường sắt và hạ tầng giao thông hiện đại với các chương trình Đường sắt tốc độ cao; Xây dựng và quản lý khai thác đường sắt đô thị; Công nghệ phương tiện đường sắt hiện đại; Quản lý và điều hành vận tải đường sắt tốc độ cao, cùng chương trình tài năng Đường sắt tốc độ cao.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ghi nhận khoảng gần 46.000 thí sinh với 96.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng khoảng gần 20% so với năm 2025.

Đây là tín hiệu đáng chú ý cho thấy bên cạnh các ngành đang có sức hút cao như logistics, công nghệ thông tin, an toàn dữ liệu, vi mạch bán dẫn, thương mại điện tử..., sự quan tâm của thí sinh đang mở rộng sang các lĩnh vực kỹ thuật, giao thông, xây dựng và đường sắt- những lĩnh vực đào tạo truyền thống, cốt lõi của UTT và đang có nhu cầu nhân lực lớn trong giai đoạn phát triển kết cấu hạ tầng mới của đất nước.

Năm nay, trường dự kiến tuyển 7.000 sinh viên, với 4 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; học bạ; điểm bài đánh giá năng lực và tư duy.

Học phí các ngành của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải với khóa tuyển sinh năm 2026 dao động 20-25 triệu đồng/năm.

Nếu trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8, làm các thủ tục khác theo lịch của trường.