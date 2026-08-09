Điểm chuẩn Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2026: Cao nhất 27,78 điểm

(VTC News) -

Tối 9/8, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 22 đến 27,78. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 27,78 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn cao gồm Kỹ thuật cơ điện tử và Khoa học máy tính cùng 26,86 điểm; Khoa học dữ liệu 26,85 điểm; Kỹ thuật máy tính 26,63 điểm; Trí tuệ nhân tạo 26,26 điểm.

Các ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông và Cơ kỹ thuật lần lượt lấy 26,29 và 26,13 điểm. Kỹ thuật Robot có điểm chuẩn 26,05 điểm, trong khi Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu lấy 26 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ năm 2026.

Ở nhóm điểm từ 25 đến dưới 26, điểm chuẩn của Hệ thống thông tin là 25,85; Kỹ thuật vật liệu 25,67; Vật lý kỹ thuật 25,41; Kỹ thuật năng lượng 25,25 và Công nghệ thông tin 25 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn thấp hơn gồm Thiết kế công nghiệp và Đồ họa 23 điểm, Kỹ thuật xây dựng 22,51 điểm, Công nghệ sinh học 22,48 điểm và Công nghệ nông nghiệp 22 điểm.

Theo nhà trường, điểm trúng tuyển của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, nhà trường xét tiếp theo điểm cộng thấp hơn, sau đó đến thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.