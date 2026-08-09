(VTC News) -

Hội đồng tuyển sinh Đại học Phenikaa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 (đợt 1) đối với 5 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư hoặc kết quả kỳ thi SPT; sử dụng kết quả Kỳ thi V-SAT; xét tuyển dựa vào học bạ THPT.

Cụ thể điểm chuẩn của các trường/khoa/viện trực thuộc Đại học Phenikaa như sau:

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc học bạ bậc THPT, nhà trường yêu cầu điểm chuẩn là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm cộng, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển vào từng ngành/CTĐT; điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là bằng 0. Thang điểm áp dụng cho tổ hợp 3 môn xét tuyển là 30 (thang điểm cho mỗi môn xét tuyển là 10).

Đại học Phenikaa sẽ gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học kèm hướng dẫn nhập học đến các thí sinh trúng tuyển theo email thí sinh đã cung cấp trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ 13h ngày 10/8/2026.