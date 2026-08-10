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Xuất bản ngày 10/08/2026 11:55 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 11:55 AM

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tăng, cao nhất 24,5

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 24,5, trong khi các ngành còn lại của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lấy từ 22 điểm.

Sáng 10/8, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động 22-24,5 điểm, tăng nhẹ so với năm trước.

Cụ thể, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 24,5 điểm. Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền cùng có mức điểm chuẩn 22 điểm.

Học viện sử dụng hai phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, chiếm 10% chỉ tiêu mỗi ngành, và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2026.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2026.

Theo thông tin của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 56 triệu đồng/năm đối với sinh viên ngành Dược học và Y học cổ truyền, 58 triệu đồng/năm đối với ngành Y khoa.

Năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam dao động từ 21,35 đến 24,25 điểm. Ngành Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

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