Giải đáp câu hỏi: Cái gì một lứa một bầy như nhau?

(VTC News) -

Nếu nghe qua trong một cuộc trò chuyện, nhiều người có thể bật cười vì cách hỏi khá lạ. “Một lứa”, “một bầy” vốn thường được dùng để nói về những con vật sinh cùng thời điểm hoặc sống thành đàn. Còn “như nhau” lại là cách nói dân dã, mang ý nghĩa giống hệt nhau.

Từ những gợi ý đó, người chơi rất dễ liên tưởng đến một đàn gà con, một bầy vịt hoặc những con vật vừa được sinh ra cùng lúc. Nhưng nếu câu đố chỉ đơn giản muốn hỏi về một đàn vật nuôi thì có lẽ không cần phải dùng cách diễn đạt đầy ẩn ý như vậy.

Cái gì một lứa một bầy như nhau?. (Ảnh minh hoạ)

Điểm khiến câu hỏi trở nên thú vị nằm ở chữ “cái gì”. Thay vì hỏi “con gì”, người ra câu đố đã mở rộng phạm vi đáp án. Vì thế, người chơi không nhất thiết phải tìm một con vật. Đó có thể là một vật quen thuộc, một hiện tượng hoặc một thứ thường xuất hiện thành từng nhóm giống nhau.

Cụm từ “một lứa một bầy” cũng là chìa khóa quan trọng. Khi nhiều thứ được tạo ra hoặc xuất hiện cùng thời điểm, chúng thường có điểm chung về hình dáng, kích thước hoặc đặc điểm. Chỉ cần tìm đúng thứ có những “thành viên” gần như giống nhau, lời giải sẽ dần hiện ra.

Đây là kiểu câu đố khá thú vị bởi đáp án không nằm ở việc nhớ một kiến thức đặc biệt nào. Người chơi chỉ cần chú ý đến cách sử dụng từ ngữ và thử liên tưởng từ nghĩa đen sang nghĩa rộng hơn.

Vậy theo bạn, cái gì “một lứa một bầy như nhau”?. Hãy để lại đáp án của mình ở phần bình luận nhé!.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.