'Ngũ trụ hạ tầng' tăng giá trị tài sản tại siêu đô thị biển đầu tiên của TP.HCM

(VTC News) -

Cần Giờ thành tâm điểm kết nối nhờ 5 trụ cột giao thông chiến lược

Trước đây, muốn đến Cần Giờ từ trung tâm TP.HCM, người ta chỉ có hai lựa chọn: đi đường bộ rồi đợi phà Bình Khánh mất gần 2 giờ, hoặc đi tàu cao tốc từ Bến Bạch Đằng với chi phí cao và cũng mất gần 1 tiếng rưỡi.

Nhưng giờ đây, năm trụ cột hạ tầng chiến lược đang đồng loạt hình thành, đưa Cần Giờ từ một vùng ven biển xa xôi trở thành tâm điểm kết nối, phần mở rộng của lõi trung tâm TP.HCM.

Ở hướng kết nối trực tiếp với lõi nội đô TP.HCM, cầu Cần Giờ đã được động thổ vào đầu năm 2026. Khi đi vào hoạt động năm 2029, công trình sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh, tăng khả năng lưu thông và tạo nên một hành lang đường bộ thông suốt kết nối Cần Giờ với nội đô.

Trụ cột chiến lược thứ hai mang tính đột phá là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc thiết kế 350 km/h. Khi đi vào vận hành từ cuối năm 2028, dự án này sẽ làm thay đổi hoàn toàn thói quen đi lại, rút ngắn hành trình di chuyển từ Bến Thành đến siêu đô thị biển xuống chỉ khoảng 13 phút.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ khi hoàn thành sẽ kéo dòng người cực lớn từ lõi trung tâm TP.HCM về Vinhomes Green Paradise sinh sống. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, ở hướng liên vùng, tuyến đường và hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14km khởi công ngày 1/7 vừa qua sẽ mở ra trục kinh tế biển mới. Sự xuất hiện của tuyến vượt biển này sẽ “mở rộng” Cần Giờ về phía cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và chuỗi đô thị phía Đông Nam, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đô thị biển xuống chỉ còn khoảng 10 phút.

Song song với đó, lợi thế cửa biển mang lại cho nơi đây năng lực phát triển giao thông đường thủy vượt trội với sự hiện diện của bến du thuyền sang trọng Landmark Harbour.

Đường vượt biển Cần Giờ.- Vũng Tàu là một trong “ngũ trụ” đưa Cần Giờ trở thành tâm điểm kết nối hạ tầng của TP.HCM trong kỷ nguyên hướng biển.

Ở quy mô lớn hơn, định hướng phát triển hệ thống cảng biển và logistics đưa Cần Giờ gia nhập mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế.

Cuối cùng, hoàn thiện cấu trúc “ngũ trụ hạ tầng” là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công suất thiết kế 100 triệu hành khách/năm, dự kiến khai thác thương mại từ cuối năm 2026, giúp kết nối Cần Giờ với cộng đồng du khách, chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu.

Dòng người thổi bùng sức sống cho siêu đô thị, gia tăng giá trị lâu dài cho tài sản

Hạ tầng không tự động làm gia tăng giá trị bất động sản. Giá trị chỉ được củng cố bền vững khi kết nối mới tạo ra lưu lượng thực, còn điểm đến có đủ sức hấp thụ lưu lượng ấy bằng một hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh. Đây là lợi thế của Vinhomes Green Paradise khi hệ sinh thái tiện ích đồ sộ tạo lý do để cư dân, du khách và doanh nghiệp tìm đến, lưu trú, trải nghiệm rồi quay trở lại.

Nằm ở trung tâm siêu đô thị, Paradise Lagoon 800 ha kiến tạo không gian nghỉ dưỡng bên mặt nước. Tòa tháp Landmark 108 tầng trở thành dấu ấn nhận diện trên đường chân trời.

Trong khi quần thể VinWonders 122ha góp thêm một động lực thu hút dòng khách gia đình quy mô lớn, bộ đôi sân golf 155ha do huyền thoại Tiger Woods và công ty danh tiếng Robert Trent Jones II thiết kế góp phần thu hút nhóm khách hàng thượng lưu.

Sức hút ấy còn được nhân lên nhờ tổ hợp tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh. Nhà hát 5.000 chỗ, quảng trường sức chứa 60.000 người, Trung tâm Hội nghị sở hữu 3 Ballroom lớn cùng 18 phòng họp đa năng với tổng sức chứa lên tới gần 10.000 khách và không gian triển lãm 45.000m² đảm bảo năng lực tổ chức các hoạt động văn hóa, hội nghị và triển lãm quy mô lớn.

Khi hệ sinh thái này vận hành đồng bộ, dòng khách nghỉ dưỡng, khách chơi golf, khách dự hội nghị - sự kiện và các hoạt động thương mại sẽ duy trì sức sống quanh năm cho siêu đô thị.

Hạ tầng đưa dòng người đến Cần Giờ, trong khi hệ sinh thái đẳng cấp là lý do giữ chân và khiến du khách quay trở lại.

Là tâm điểm sống, nghỉ dưỡng, văn hóa, giải trí và lễ hội của toàn siêu đô thị, Vịnh Tiên hưởng lợi trực tiếp từ Paradise Lagoon, Nhà hát Sóng Xanh, Vincom Mega Mall, sân golf cùng hệ sinh thái khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Nhờ đó, giá trị của bất động sản ở Vịnh Tiên không chỉ được nâng đỡ bởi hạ tầng bên ngoài, mà còn đến từ chất lượng sống và sức sống ngay bên trong.

Đặc biệt, với vị trí nằm đối diện ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao, Vịnh Tiên giúp cư dân vừa dễ dàng di chuyển vào nội đô chỉ sau 13 phút, vừa tận hưởng không gian nghỉ dưỡng nội khu, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh tạo dòng tiền bền vững nhờ dòng người nhộn nhịp quanh năm.

Vịnh Tiên hội tụ lợi thế kết nối các siêu tiện ích toàn khu vực, thu hút dòng người, dòng vốn cũng như gia tăng giá trị dài hạn cho tài sản.

Với nhà đầu tư dài hạn, cơ hội phụ thuộc vào khả năng nhận diện đúng nơi các động lực cùng hội tụ: hạ tầng đang chuyển động, điểm đến có sức hút, hệ tiện ích có khả năng vận hành và cộng đồng cư dân đang từng bước hình thành.

Đó chính là lý do Vịnh Tiên nói riêng, Vinhomes Green Paradise nói chung đang trở thành điểm hội tụ đắt giá, vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa bảo chứng cho những tài sản truyền đời với giá trị được bồi đắp theo thời gian.