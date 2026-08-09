Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục năm 2026 cao nhất 27,55

(VTC News) -

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn được nhà trường công bố quy đổi về thang điểm 30 và áp dụng đối với các phương thức xét tuyển theo thông báo.

Theo đó, Sư phạm Toán học là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,55 điểm. Xếp thứ hai là Sư phạm Ngữ văn với 27,19 điểm. Hai ngành Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Tiểu học cùng lấy 27,18 điểm. Sư phạm Hóa học đứng tiếp theo với 27,16 điểm.

Như vậy, 5 ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Giáo dục có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên. Mức điểm này cho thấy nhóm ngành Sư phạm tiếp tục có sức cạnh tranh cao trong mùa tuyển sinh năm nay.

Mức điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục năm 2026.

Một số ngành Sư phạm khác cũng có điểm chuẩn cao. Sư phạm Vật lý lấy 26,72 điểm; Giáo dục Mầm non 25,85 điểm; Sư phạm Sinh học và Sư phạm Khoa học tự nhiên cùng 25,55 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý lấy 25,28 điểm.

Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục, gồm các hướng đào tạo Tham vấn học đường và Tâm lý học, có điểm chuẩn 22,25 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Khoa học giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục và Quản trị trường học, cùng lấy 19,50 điểm.

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2026, ngành Sư phạm Toán học dẫn đầu với 27,55 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 dao động từ 19,50 đến 27,55 điểm, chênh lệch 8,05 điểm giữa ngành cao nhất và thấp nhất.

Thí sinh cần theo dõi thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Giáo dục để thực hiện các bước xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định.