Điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN năm 2026

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội 2026:

Điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Điểm trúng tuyển năm 2026 của trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) dao động từ 20,01 đến 24,5 điểm. Trong đó, ngành Quản lý giải trí và sự kiện đạt mốc điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 24,50 điểm (tiêu chí phụ NV2).

Theo sau là các ngành thu hút lượng lớn thí sinh như Quản trị thương hiệu (23,57 điểm) và Đồ hoạ công nghệ số (23,3 điểm). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan với 20,01 điểm (tiêu chí phụ NV3), tiếp đến là Quản trị đô thị thông minh và bền vững (20,75 điểm) cùng hai ngành Nhiếp ảnh mỹ thuật và Nghệ thuật tạo hình đương đại (đều lấy 20,9 điểm).

Các ngành còn lại như Công nghệ truyền thông, Quản trị tài nguyên di sản, Nội thất bền vững và Thời trang và sáng tạo duy trì ở mức điểm trung bình khá, dao động quanh mốc từ 21,80 đến 22,75 điểm.

Năm 2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN năm 2026 xét tuyển theo các phương thức chính: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội và xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 là từ 22,14 đến 28,19. Trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất.