Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn, nhiều ngành lấy 17 điểm

(VTC News) -

Chiều 9/8, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy. Điểm trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, thang điểm 30 theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, dải điểm chuẩn của nhà trường là 17-23,24, trong đó cao nhất là ngành Kinh tế số với 23,24 điểm, học tại trụ sở chính.

6 ngành có điểm trúng tuyển là 17 điểm gồm Kế toán, Tài chính Kinh doanh, Kinh tế số, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Kinh tế học tại phân hiệu Bắc Ninh và Đà Nẵng.

Nhà trường lưu ý, thứ tự nguyện vọng sử dụng làm tiêu chí phụ để xét trúng tuyển chỉ áp dụng đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách của mỗi ngành.

Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau:

Khi trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Theo quy định, tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8. Quá thời hạn này, nếu không xác nhận, hệ thống sẽ mặc định thí sinh từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển không còn hiệu lực.

Bên cạnh việc xác nhận trên hệ thống của Bộ, thí sinh cần theo dõi thông báo của trường để hoàn thành các bước nhập học trực tuyến theo quy định riêng của từng cơ sở đào tạo như khai báo lý lịch, cập nhật thông tin cá nhân, tải hồ sơ và các giấy tờ minh chứng.