Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2026 cao nhất là 23,31

(VTC News) -

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long vừa công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2026. Theo đó, với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1, PT2), điểm chuẩn các ngành dao động từ 16 đến 23,31 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện có mức điểm cao nhất: 23,31 điểm.

Xếp sau là Ngôn ngữ Trung Quốc với 22,35 điểm, Thương mại điện tử 22 điểm và Quản trị khách sạn 22 điểm. Một số ngành có mức điểm từ 20 trở lên gồm Ngôn ngữ Anh 21 điểm, Việt Nam học 20,45 điểm, Marketing và Luật kinh tế cùng 20,10 điểm, Điều dưỡng 20,75 điểm.

Ở nhóm ngành kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn 18,75, Tài chính - Ngân hàng 19 điểm; Kế toán 18,35 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2026.

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin có cùng mức điểm chuẩn 16 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, gồm Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA, điểm chuẩn cao nhất thuộc về Truyền thông đa phương tiện với 86,21 điểm. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 80,93 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 80,65 điểm; Ngôn ngữ Anh và Thương mại điện tử lần lượt 75 và 79 điểm.

Xét theo điểm thi đánh giá tư duy TSA, mức điểm chuẩn cao nhất là 52,06 ở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Ngành Marketing lấy 47,61 điểm, Kinh tế quốc tế và Tài chính - Ngân hàng cùng 45,50 điểm, Quản trị kinh doanh 45,04 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi năng khiếu SPT, mức điểm được công bố tương ứng với các ngành có xét phương thức này. Riêng Thanh nhạc có điểm chuẩn 21,50 điểm và Thiết kế đồ họa 18 điểm theo phương thức PT5.

Đáng chú ý, ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn là 23,46 theo phương thức PT4; ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy 24,80 điểm và Quản trị khách sạn 24,50 điểm.

Trường Đại học Thăng Long lưu ý, điểm trúng tuyển đối với các phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT được tính theo tổ hợp gốc. Với các tổ hợp khác, thí sinh cần tra cứu mức điểm chênh lệch theo thông báo quy đổi tương đương của trường.

Sau khi hoàn tất xác nhận trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh nhập học trực tuyến trên hệ thống của Trường Đại học Thăng Long từ 10h ngày 13/8 đến hết ngày 21/8. Trường lưu ý, quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

Đối với hồ sơ nhập học bản cứng, thí sinh nộp trực tiếp tại trường từ ngày 19/8 đến 11h30 ngày 22/8. Thời gian tiếp nhận buổi sáng từ 8h đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.