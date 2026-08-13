326 thí sinh chuyên Tuyên Quang làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi lại

Trong số này, 322 em là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. So với kỳ thi lần đầu có 328 thí sinh, số thí sinh đăng ký thi lại giảm 2 em. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, hai thí sinh này không đăng ký thi lại do không còn nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.