326 thí sinh chuyên Tuyên Quang làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi lại

Chiều 13/8, 326 thí sinh có mặt tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang để làm thủ tục dự thi trong phòng thi, kiểm tra, điều chỉnh những sai sót và nghe phổ biến quy chế.
Trong số này, 322 em là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. So với kỳ thi lần đầu có 328 thí sinh, số thí sinh đăng ký thi lại giảm 2 em. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, hai thí sinh này không đăng ký thi lại do không còn nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, từ 13h cùng ngày, các thí sinh có mặt tại trường làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế.
Theo kế hoạch, kỳ thi lại diễn ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với 15 phòng thi. Thí sinh sử dụng lại số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.
Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang chiều 13/8.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an và lực lượng an ninh được bố trí bên ngoài khu vực điểm thi.
Tại điểm thi lần này có 70 người trực tiếp làm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo ban coi thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát, công an, y tế và bảo vệ.
Trưởng điểm thi là ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10. Đoàn giám sát do một cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội làm trưởng đoàn, với thành viên đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày mai (14/8), các em thi Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, thí sinh thi các môn tự chọn; buổi chiều được bố trí làm thời gian dự phòng.
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