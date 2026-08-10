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Xuất bản ngày 10/08/2026 10:55 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 10:55 AM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026

(VTC News) -

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Điểm chuẩn phương thức này dao động từ 21,50 - 29,32 điểm theo thang điểm 30, tương đương 71,67 đến 97,73 điểm theo thang điểm 100. 28/39 ngành/nhóm ngành, chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 29,32 điểm. Tiếp theo là Trí tuệ nhân tạo: 28,68 điểm; Thiết kế vi mạch: 27,93 điểm; Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê: 27,63 điểm; Chương trình Tăng cường tiếng Anh ngành Khoa học dữ liệu: 27,48 điểm; Công nghệ bán dẫn: 27,34 điểm. Đây cũng là các ngành có mức điểm chuẩn thuộc top cao ở các năm trước.

Điểm đáng chú ý trong kết quả tuyển sinh năm nay là sự gia tăng điểm của các ngành Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất như Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật địa chất, Hải dương học.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026 - 1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026 - 2

Dự kiến từ 15h ngày 13/8/2026, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển chính thức của tất cả các phương thức xét tuyển tại địa chỉ website của trường.

Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8/2026.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2026.

Lam Yên
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