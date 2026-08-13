Răng nanh chậm mọc, phát hiện khối u ẩn sâu trong xương hàm bệnh nhân 15 tuổi

(VTC News) -

Bệnh nhân T.Đ.H. (15 tuổi, Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám khi vùng lợi hàm trên xuất hiện sưng đau, trong khi răng nanh vĩnh viễn vẫn chưa mọc.

Qua thăm khám kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân không chỉ nằm ở chiếc răng chậm mọc. Sâu trong xương hàm của bệnh nhân có khối u răng (odontoma) đường kính khoảng 2cm, bên trong chứa nhiều cấu trúc dạng răng.

Khối u gây tiêu xương vỏ ở cả mặt ngoài và vùng vòm miệng. Đáng chú ý, các bác sĩ còn phát hiện một răng thừa mọc ngầm nằm sâu, sát nền mũi.

Theo các bác sĩ, nếu chỉ xử lý biểu hiện sưng đau bên ngoài mà không đánh giá đầy đủ bằng thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, những bất thường nằm sâu trong xương hàm có thể bị bỏ sót.

Bệnh nhân được phẫu thuật lấy toàn bộ khối u cùng các cấu trúc dạng răng bên trong, đồng thời xử trí răng thừa mọc ngầm. (Ảnh: BVCC)

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy toàn bộ khối u cùng các cấu trúc dạng răng bên trong, đồng thời xử trí răng thừa mọc ngầm. Mục tiêu là loại bỏ triệt để tổn thương, hạn chế ảnh hưởng đến các cấu trúc giải phẫu lân cận và tạo điều kiện thuận lợi cho răng vĩnh viễn phát triển.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, răng vĩnh viễn chậm mọc, mọc lệch hoặc không mọc đúng thời điểm có thể là dấu hiệu của những bất thường nằm bên dưới, trong đó có răng thừa mọc ngầm hoặc các tổn thương liên quan đến quá trình phát triển răng.

Cha mẹ nên đưa con đến khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt khi phát hiện răng vĩnh viễn chậm mọc, mọc bất thường, cung hàm thay đổi hoặc xuất hiện sưng đau vùng lợi. Phát hiện sớm giúp bác sĩ có hướng xử trí phù hợp, hạn chế tổn thương xương hàm, đồng thời bảo tồn chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho trẻ.