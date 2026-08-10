(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi 2026:

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, thấp nhất 19

Năm nay, ở cả hai phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1) và xét học bạ (PT2), nhóm ngành Công nghệ - Kỹ thuật hiện đại và Ngôn ngữ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Trong đó, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường ở tất cả các phương thức (24,64 điểm ở PT1; 29,67 điểm ở PT2 và 65,47 điểm ở PT3). Bám đuổi sát nút là các ngành hot như Kỹ thuật cơ điện tử, Ngôn ngữ Trung Quốc, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, cùng Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Ở phương thức đánh giá tư duy (PT3), chỉ có 3 ngành vượt mốc 60 điểm gồm Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Hai Chương trình tiên tiến (Kỹ thuật & quản lý xây dựng; Kỹ thuật & quản lý tài nguyên nước) cùng các ngành Tài nguyên nước và môi trường, Xây dựng & quản lý cấp thoát nước đô thị, Kỹ thuật tài nguyên nước, Môi trường và Xây dựng công trình thủy có mức điểm chuẩn dễ thở nhất, dao động từ 19,00 đến 19,75 điểm đối với PT1 và 24,00 đến 24,42 điểm đối với PT2.

Trong khi đó, với phương thức PT3, các ngành như Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh và Công nghệ sinh học nằm ở nhóm điểm sàn thấp nhất (quanh mốc 50 - 51 điểm). Sự phân hóa này phản ánh đúng xu hướng chọn ngành hiện tại của thí sinh, đồng thời tạo cơ hội rộng mở cho những ai muốn theo học khối ngành tài nguyên - xây dựng tại trường.

Năm nay, trường tổ chức tuyển sinh với 5.000 chỉ tiêu với 4 phương thức chính: Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển kết hợp (học bạ + điều kiện ưu tiên) và Xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy. Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng và thông tin trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Với phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên, thí sinh có kết quả học tập đủ 3 năm THPT, với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 kết quả thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 15.00 điểm trở.

Đối với thí sinh được khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi 3 năm THPT, Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương còn hạn tính đến ngày xét, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, thí sinh là học sinh trường chuyên được cộng điểm ưu tiên.