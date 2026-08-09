Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2026

(VTC News) -

Theo đó, điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam dao động từ 18 đến 27,5. Ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Quản lý hoạt động bay (chương trình tiếng Anh) với 27,5 điểm.

Xếp sau là Quản lý hoạt động bay và Hệ thống kỹ thuật quản lý bay với 26,5 điểm. Kỹ thuật hàng không và Quản trị dịch vụ thương mại hàng không cùng lấy 26 điểm.

Ở nhóm ngành kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật hàng không (chương trình tiếng Anh) có điểm chuẩn 25 điểm; Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay 25,5 điểm. Trong khi đó, Kỹ thuật thiết bị bay không người lái lấy 22 điểm.

Điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam năm 2026 dao động từ 18 đến 27,5 điểm.

Một số ngành thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không có điểm chuẩn từ 23 đến 24, gồm Quản lý và khai thác cảng hàng không 24 điểm và Xây dựng và phát triển cảng hàng không 23 điểm.

Ở nhóm công nghệ, Điện tử ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật lấy 22 điểm; Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo 23 điểm; Điện tự động cảng hàng không 24 điểm; Công nghệ vi mạch và bán dẫn 21 điểm.

Nhóm ngành kinh tế, quản trị và dịch vụ có mức điểm khá đa dạng. Quản trị kinh doanh lấy 21 điểm; Kinh doanh số 22 điểm; Thương mại quốc tế và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng 24 điểm; Quản trị dịch vụ thương mại hàng không 26 điểm.

Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn là 20, trong khi Công nghệ thông tin (AI&BigData; AI&IoT; AI&Software) lấy 19 điểm. Mức thấp nhất, 18 điểm, thuộc nhóm các ngành/chuyên ngành được Học viện công bố ở cuối danh sách.

So với năm 2025, một số ngành kỹ thuật và công nghệ có mức điểm tăng đáng kể. Chẳng hạn, ngành Xây dựng và phát triển cảng hàng không tăng từ 18 lên 23 điểm; Quản lý và khai thác cảng hàng không tăng từ 20 lên 24 điểm; Điện tự động cảng hàng không tăng từ 20 lên 24 điểm.

Đáng chú ý, mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 27,5, tăng 0,5 điểm so với mức cao nhất của Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025.