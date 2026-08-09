Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP.HCM: Ngành tự động hóa cao nhất 23 điểm

(VTC News) -

Trường Đại học Công Thương TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 theo các phương thức: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT, điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp kết quả học tập THPT.

So với năm 2025, điểm chuẩn năm nay ở một số ngành có sự điều chỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do mức quy đổi giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển theo bách phân vị năm 2026 được áp dụng đầy đủ, sát hơn với tương quan phân bố điểm; đồng thời đề thi tốt nghiệp THPT năm nay có tính phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp như A00, A01, B00, C00, D01…

Vì vậy, mức điểm thấp hơn về con số không đồng nghĩa với sức hút hay chất lượng đầu vào của ngành giảm.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM công bố điểm chuẩn.

Phương thức thi tốt nghiệp THPT: Điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa theo từng nhóm ngành nhưng vẫn nằm trong vùng ổn định, không xuất hiện xu hướng tăng mạnh trên diện rộng.

Đáng chú ý, các ngành thuộc nhóm STEM, Kỹ thuật - Công nghệ có xu hướng ổn định đến tăng nhẹ so với năm 2025. Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 22 điểm, tăng khoảng 0,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23 điểm, tăng 0,75 điểm; Kỹ thuật nhiệt 21,25 điểm, tăng 1,25 điểm. Riêng Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử vẫn ở mức 22 điểm, tương đương năm trước.

Như vậy, với nhóm điện - điện tử, cơ điện tử, tự động hóa và các ngành kỹ thuật chủ lực, mức biến động phổ biến chỉ khoảng 0 - 1,25 điểm, cho thấy xu hướng tăng vừa phải.

Phương thức xét kết quả học tập THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12: Điểm chuẩn từ khoảng 20 - 25,63 điểm. Các ngành kỹ thuật - công nghệ tiếp tục có tín hiệu tích cực. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25,63 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,88 điểm.

Phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: Điểm chuẩn dao động từ khoảng 600 - 825 điểm. Một số ngành STEM có mức điểm cao như Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 825 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 775 điểm.

Phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn từ khoảng 20 - 24,44 điểm. Các ngành kỹ thuật chủ lực tiếp tục duy trì mức ổn định đến tăng nhẹ. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24,44 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23,81 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương TP.HCM năm 2026 tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó nhóm STEM, kỹ thuật - công nghệ có xu hướng nhích nhẹ; nhóm kinh tế, luật, du lịch được điều chỉnh theo mặt bằng điểm và bách phân vị, còn các nhóm ngành khác cơ bản giữ vùng điểm tương đương năm 2025.