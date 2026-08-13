Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc tại Trường Mầm non Hoa Trà My II

Liên quan vụ việc phụ huynh phản ánh con bị giáo viên bạo hành tại Trường Mầm non Hoa Trà My II (phường Yên Hòa), ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Hòa và nhà trường khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, báo cáo kết quả xác minh trước 15/8.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua phương tiện thông tin đại chúng, Sở yêu cầu UBND phường Yên Hòa khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung vụ việc; tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh, xử lý về Sở trước ngày 15/8. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu UBND phường Yên Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Đối với Trường Mầm non Hoa Trà My II, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn giáo dục mầm non; tăng cường quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo, xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử trong nhà trường. Nhà trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo, phối hợp xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo yêu cầu chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Theo phản ánh của một phụ huynh, con trai sinh năm 2021 theo học tại Trường Mầm non Hoa Trà My II có biểu hiện bất thường từ đầu tháng 2/2026. Sau khi gia đình đề nghị làm rõ, nhà trường rà soát camera và xác minh vụ việc.

Ngày 5/8, trường thông tin xác định hành vi ứng xử của giáo viên không đáp ứng chuẩn mực nghề nghiệp, đồng thời công tác giám sát còn thiếu sót. Nhà trường cho biết đã xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm bộ phận quản lý và rà soát lại quy trình tuyển dụng, giám sát giáo viên.