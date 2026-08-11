Điểm chuẩn đại học 2026: Công nghệ, AI và kinh tế mũi nhọn sát ngưỡng 30 điểm

Sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo, nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Từ những dữ liệu đã xuất hiện, có thể nhận thấy nhóm ngành công nghệ, AI, khoa học máy tính, dữ liệu và bán dẫn đang chiếm nhiều vị trí dẫn đầu tại các trường đào tạo kỹ thuật lớn. Trong khi đó, một số ngành kinh tế mũi nhọn tại các trường tốp đầu vẫn duy trì mức điểm rất cao.

Tuy vậy, việc so sánh điểm chuẩn giữa các trường cần được thực hiện thận trọng, bởi mỗi trường có phương thức, công thức tính và thang điểm khác nhau. Đặc biệt, để đánh giá một nhóm ngành thực sự tăng hay giảm sức cạnh tranh, cần đặt điểm chuẩn năm nay trong tương quan với chính ngành đó ở mùa tuyển sinh trước, thay vì chỉ nhìn vào mức điểm cao nhất của từng trường.

Các ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có mức điểm chuẩn gần như tuyệt đối.

Ngành “hot” tiếp tục áp sát ngưỡng 30 điểm

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm.

Dẫn đầu là ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm. Tiếp đó là Khoa học máy tính 29,27 điểm, An toàn không gian số 29,01 điểm và Kỹ thuật máy tính 28,91 điểm.

Như vậy, ở nhóm ngành công nghệ mũi nhọn, điểm chuẩn tiến rất sát ngưỡng 30 điểm. Đây là một trong những dấu hiệu rõ nhất về mức độ cạnh tranh của nhóm ngành này trong mùa tuyển sinh năm nay.

ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2026 tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh cốt lõi gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở phía Nam, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhóm ngành công nghệ. Theo phương thức xét tuyển tổng hợp trên thang 100, Kỹ thuật Bán dẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, cùng với Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Khoa học dữ liệu.

Điểm đáng lưu ý là Bách khoa TPHCM sử dụng thang điểm và công thức xét tuyển riêng. Vì vậy, không thể lấy một mức điểm trên thang 100 để quy đổi cơ học sang thang 30 rồi đặt cạnh mức 29,54 của Bách khoa Hà Nội.

Thực tế từ hai trường cho thấy, cùng một xu hướng đang xuất hiện ở cả phía Bắc và phía Nam: các ngành gắn với công nghệ cao, dữ liệu và bán dẫn có sức cạnh tranh rất lớn.

Trong bối cảnh đó, với những thí sinh nhắm tới các ngành “hot”, việc lựa chọn chiến lược xét tuyển cũng cần được tính toán từ sớm, thay vì chỉ chờ đến khi có điểm thi mới đưa ra quyết định. Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên tại Hà Nội) cho rằng, với học sinh có nguyện vọng vào Bách khoa Hà Nội, việc kết hợp lợi thế từ kỳ thi TSA với chứng chỉ IELTS có thể là một hướng đi phù hợp.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa TSA + IELTS là “đường dễ vào Bách khoa”. Điểm đáng chú ý là thí sinh cần biết tận dụng những phương thức mà mình có lợi thế. Khi điểm chuẩn ở một số ngành cạnh tranh tiến sát ngưỡng 30 điểm, việc chỉ trông chờ vào điểm thi tốt nghiệp THPT có thể khiến thí sinh tự thu hẹp cơ hội của mình.

Điểm chuẩn nhóm STEM có xu hướng tăng

Từ kết quả tuyển sinh của Bách khoa Hà Nội, GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định điểm chuẩn của trường năm nay nhìn chung tăng so với năm trước, đáng chú ý ở nhóm STEM.

Đây là nhận định cần được đặt trong đúng phạm vi: đó là đánh giá đối với mặt bằng điểm chuẩn của Bách khoa Hà Nội, không phải kết luận rằng điểm chuẩn nhóm STEM tại tất cả các trường đại học đều tăng.

Dữ liệu của Bách khoa Hà Nội phần nào cho thấy lý do của nhận định này. Trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhiều chương trình liên quan trực tiếp tới trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, dữ liệu và an toàn không gian số.

Những ngành này cũng nằm ở giao điểm giữa xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh và nhu cầu nhân lực công nghệ cao. Vì vậy, việc điểm chuẩn tập trung ở nhóm STEM là một tín hiệu đáng chú ý của mùa tuyển sinh 2026.

Nhóm kinh tế mũi nhọn vẫn cạnh tranh cao

Sức nóng không chỉ nằm ở nhóm kỹ thuật. Tại Đại học Ngoại thương, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại tại Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất ở mức 29,7/30. Một số chương trình có mức điểm rất cao khác cũng tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh lớn của nhóm ngành kinh tế, kinh doanh quốc tế và những lĩnh vực liên quan.

Như vậy, dữ liệu từ Ngoại thương cho thấy nhóm kinh tế mũi nhọn chưa xuất hiện dấu hiệu “hạ nhiệt” mạnh ở những chương trình dẫn đầu.

Đại học Ngoại thương, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại tại Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất ở mức 29,7/30

Đáng chú ý, Ngoại thương năm 2026 cũng tiếp tục sử dụng các phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trường có hệ thống quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức để phục vụ tuyển sinh. (Thông Tin Tuyển Sinh FTU⁠)

Điều này cho thấy câu chuyện tuyển sinh năm nay không chỉ xoay quanh điểm thi tốt nghiệp THPT, mà ngày càng liên quan tới việc thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp với năng lực và hồ sơ của mình.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, những ngành thuộc nhóm kinh tế, kinh doanh và các lĩnh vực giao thoa với công nghệ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn.

Trong đó, các ngành như kiểm toán, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng nằm trong nhóm được thí sinh đặc biệt chú ý.

Mặt bằng điểm cao ở các ngành này cho thấy sức hút của nhóm kinh tế mũi nhọn vẫn còn lớn. Đồng thời, cơ cấu những ngành có điểm cao cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: thí sinh ngày càng quan tâm tới các ngành kết hợp kinh doanh với công nghệ, dữ liệu và thương mại số.

Tuy nhiên, để kết luận nhóm kinh tế tăng hay giảm so với năm trước cần đặt điểm chuẩn từng ngành trong tương quan với chính ngành đó của năm 2025, thay vì chỉ nhìn vào mức điểm cao nhất của một trường. Dù vậy, ở góc độ thí sinh, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc điểm chuẩn tăng hay giảm, mà còn là chủ động tính toán chiến lược xét tuyển ngay từ sớm.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh nên xác định ngành mục tiêu, rà soát các phương thức phù hợp, chuẩn bị chứng chỉ nếu cần và cân nhắc năng lực thực tế của bản thân. Với các ngành có mức cạnh tranh cao, biết chọn đúng “cửa” và chuẩn bị đủ sớm có thể quan trọng không kém việc đạt điểm số thật cao.

THU HẰNG (VOV.VN)