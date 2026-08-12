Sư phạm Toán vươn lên dẫn đầu điểm chuẩn nhiều trường đại học

(VTC News) -

Bức tranh điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm năm 2026 có sự đảo chiều đáng chú ý so với năm 2025. Nếu mùa tuyển sinh năm trước, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn hay Sư phạm Lịch sử - Địa lý thường chiếm vị trí dẫn đầu, thì năm nay ngành Sư phạm Toán nổi lên, đứng đầu điểm chuẩn tại nhiều trường đại học.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất trong khối ngành sư phạm, đạt 29 điểm. Các ngành bám sát mức này gồm Sư phạm Hóa học 28,99 điểm; Sư phạm Toán học 28,95 điểm; Sư phạm Vật lý 28,77 điểm; Sư phạm Ngữ văn 28,71 điểm và Sư phạm Tiếng Anh 28,69 điểm.

Trong khi năm 2025, ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu điểm chuẩn tại trường này với 29,6 điểm; tiếp đến là Sư phạm Địa lý 28,79 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,60 điểm; Sư phạm Ngữ văn 28,48 điểm; Sư phạm Hóa 28,42 điểm. Sư phạm Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) đứng thứ 6 với 28,36 điểm, còn Sư phạm Toán học đạt 28,27 điểm.

Ngành Sư phạm Toán dẫn đần điểm chuẩn năm 2026 ở nhiều trường đại học. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Tương tự, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Sư phạm Toán học soán ngôi Sư phạm Ngữ văn để dẫn đầu với 27,51 điểm. Xếp sau là Sư phạm Tiếng Anh 27,43 điểm, Sư phạm Ngữ văn 27,20 điểm và Sư phạm Lịch sử 27,15 điểm.

Trong khi đó, năm 2025, Sư phạm Ngữ văn là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường với 28,52 điểm; Sư phạm Lịch sử đạt 28,31 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,03 điểm và Sư phạm Toán học 27,64 điểm. Điểm chuẩn toàn trường khi đó dao động từ 20,25 đến 28,52 điểm.

Sự thay đổi tương tự cũng xuất hiện tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Nếu như năm 2025, theo tổ hợp C00, Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 27,94 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn 27,92 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,78 điểm và Sư phạm Địa lý 27,80 điểm. Sư phạm Toán học chỉ đứng thứ 5 với 26,35 điểm (Tổ hợp A00), trong khi Sư phạm Vật lý đạt 26,15 điểm.

Tuy nhiên năm 2026, Sư phạm Toán học dẫn đầu với 27,13 điểm theo tổ hợp A00. Các vị trí tiếp theo thuộc về Sư phạm Lịch sử 26,79 điểm (Tổ hợp C00); Sư phạm Vật lý 26,73 điểm (Tổ hợp A00); Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Địa lý cùng 26,63 điểm (Tổ hợp C00).

Đáng chú ý nhất là Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu năm 2025, Sư phạm Lịch sử - Địa lý lập mức điểm chuẩn cao nhất 29,84 điểm, Sư phạm Lịch sử đạt 28,99 điểm và Sư phạm Toán học 28,57 điểm, thì năm 2026 Sư phạm Toán học vươn lên dẫn đầu với 27,55 điểm. Xếp sau là Sư phạm Ngữ văn 27,19 điểm; Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Tiểu học cùng đạt 27,18 điểm.

Riêng tại Trường Đại học Thủ đô, Sư phạm Tiếng Anh lại là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2026 với 27,25 điểm. Sư phạm Ngữ văn đạt 26,75 điểm, Sư phạm Lịch sử 26,68 điểm và Sư phạm Toán học 26,62 điểm. Trong khi đó, năm 2025, Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 27,38 điểm, theo sau là Sư phạm Ngữ văn 27,35 điểm và Sư phạm Toán học 27,34 điểm.

Phổ điểm khối C00 năm 2026 và so sánh với năm 2025 (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Việc các ngành Sư phạm sử dụng tổ hợp Khoa học tự nhiên có xu hướng cải thiện vị trí trong bảng điểm chuẩn năm nay, trong khi nhóm ngành xét tuyển bằng C00 không còn giữ ưu thế tuyệt đối như mùa tuyển sinh 2025.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa đánh giá điểm chuẩn mỗi ngành còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và sự phân bổ thí sinh giữa các phương thức xét tuyển.

Chuyên gia cũng dự báo ba tổ hợp A00, A01 và D01 có phổ điểm gần tương đương năm 2025, do đó điểm chuẩn các ngành sử dụng những tổ hợp này được kỳ vọng không biến động quá lớn.

Trong khi đó, tổ hợp B00 gồm Toán, Hóa, Sinh có phổ điểm chung năm 2026 cao hơn khoảng 1,5 điểm so với năm trước. Đây là cơ sở để dự báo các ngành sử dụng B00, đặc biệt nhóm ngành sức khỏe, có thể tăng khoảng 0,5-1 điểm.

Ngược lại, với tổ hợp C00, gồm Văn, Sử, Địa, phổ điểm xu hướng giảm, nên điểm chuẩn của các ngành sử dụng tổ hợp này có thể giảm nhẹ.