Đại học Mở Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất 24,26, thấp nhất 17,34

(VTC News) -

Tối 9/8, Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc với 24,26 điểm. Ngoài ra các ngành Ngôn ngữ Anh, Công nghệ kỹ thuật điều kiện và tự động hoá, Thương mại điện tử Luật kinh tế cũng có số điểm trúng tuyển cao trong khoảng từ 20-22. Ngành thấp nhất là Thiết kế thời trang với 17,34 điểm.

Chi tiết điểm trúng tuyển các ngành như sau:

Điểm chuẩn 2026 của Đại học Mở Hà Nội.

Nhà trường cho biết thí sinh đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, có điểm xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển trở lên và đáp ứng tiêu chí phụ thuộc diện trúng tuyển. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển; những thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn điểm trúng tuyển không áp dụng tiêu chí phụ.

Các ngành Thiết kế thời trang, Bảo hiểm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin không sử dụng tiêu chí phụ;

Riêng các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, thí sinh phải có điểm môn trong tổ hợp xét tuyển: Môn Toán và Ngữ văn (đối với tổ hợp xét tuyển có cả hai môn Toán và Ngữ văn); hoặc Toán (đối với tổ hợp xét tuyển chỉ có môn Toán), hoặc Ngữ văn (đối với tổ hợp xét tuyển chỉ có môn Ngữ văn) đạt tối thiểu 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm từng môn.