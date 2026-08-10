(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026:

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026

Ở hệ Chương trình chuẩn, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kiểm toán với 28,07 điểm (yêu cầu điểm Toán THPT từ 9 điểm trở lên), theo sau là các ngành vô cùng hot như Kế toán (26,7 điểm), Tài chính - Ngân hàng (26,66 điểm) và Kinh tế đầu tư (26,56 điểm).

Trong khi ngành có điểm chuẩn thấp nhất hệ này là Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản với 24,89 điểm. Trong khi đó, ở hệ Chất lượng cao, ngành Kinh doanh quốc tế (định hướng ICAEW CFAB) dẫn đầu với 25,37 điểm, còn ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất toàn trường là Quản trị kinh doanh khách sạn (định hướng AHLEI) với mốc 21 điểm.

Năm 2026, dự kiến số lượng tuyển sinh tại Miền Bắc (trụ sở chính và các cơ sở đào tạo tại Hà Nội) tuyển sinh 2.620 chỉ tiêu. Với phân hiệu tại TP.HCM tuyển sinh 380 chỉ tiêu.

Dự kiến số lượng 1.830 chỉ tiêu chương trình chuẩn học tại Cơ sở đào tạo Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội nằm trong tổng số lượng tuyển sinh chung của Học viện tại Miền Bắc.

Học viện tổ chức xét tuyển với 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến năm học 2026 - 2027 với chương trình chuẩn từ 25 - 35 triệu đồng/sinh viên/năm học. Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế từ 50 - 55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Diện tuyển sinh theo đặt hàng từ 33 - 55 triệu đồng/sinh viên/năm học. Đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Chương trình mỗi bên cấp 1 Bằng Cử nhân (DDP), học phí các năm học tại Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính (trong nước) là 75 - 80 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí năm cuối tại trường Đại học Greenwich (London, Vương quốc Anh) theo mức học phí do trường thông báo.