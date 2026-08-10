Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cao nhất 88,8/100

(VTC News) -

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp, với mức điểm được xác định theo 3 đối tượng xét tuyển tương ứng với các thành phần điểm khác nhau.

Theo phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được xác định trên thang điểm 100.

Ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất, mức 88,8 điểm ở cả ba đối tượng xét tuyển. Tiếp đó, Tâm lý học lấy 86,3 điểm với ĐT01 và ĐT03, 87 điểm với ĐT02; Quan hệ công chúng lấy 85,5 điểm; Báo chí 84,9 điểm và Nghệ thuật học 83,5 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn trên 80 điểm gồm Ngôn ngữ Anh (83,1), Ngôn ngữ Trung Quốc (81,5), Văn học (81), Quan hệ quốc tế (82,6), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (82) và Tâm lý học chương trình chuẩn quốc tế (84,5-84,6 điểm).

Mức điểm chuẩn thấp nhất trong chương trình chuẩn là 70 điểm, áp dụng với ngành Tôn giáo học và Quản lý phát triển đô thị và bất động sản. Hán Nôm lấy 73-73,5 điểm; Ngôn ngữ Pháp 73,5-73,7 điểm; Ngôn ngữ Italia 71-71,6 điểm.

Với chương trình liên kết 2+2, điểm chuẩn từ 70 đến 75,5 điểm. Trong đó, Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 75,5 điểm, Ngôn ngữ Anh 71,4 điểm, Quan hệ quốc tế và Truyền thông chuyên ngành báo chí cùng lấy 70 điểm.

Đối với chương trình chuẩn quốc tế, điểm chuẩn dao động 72-80,8 điểm. Cao nhất là Quan hệ quốc tế chuẩn quốc tế với 80,8 điểm, Ngôn ngữ Anh 80,1 điểm và Báo chí 80,7 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể năm 2026 như sau:

Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Thí sinh cần hoàn thành việc xác nhận nhập học đúng thời hạn theo quy định để bảo đảm quyền trúng tuyển.

Nhà trường lưu ý thí sinh thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật đầy đủ hướng dẫn về xác nhận nhập học và các thủ tục cần thiết trước khi chính thức trở thành tân sinh viên.