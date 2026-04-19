Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn thực

Để tạo ra sản phẩm có màu sắc bắt mắt, hình dáng sắc nét, người làm bánh phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công hơn so với cách làm truyền thống. Từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế hoa lá, ép màu đến ngâm gạo, xay bột, nặn bánh… đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Màu sắc được tạo hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên như gấc, hoa đậu biếc, lá nếp…, bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Chủ cửa hàng cho biết, quy trình thủ công khiến thời gian chế biến kéo dài hơn, song bù lại, sản phẩm đạt chất lượng và tính thẩm mỹ cao, được khách hàng ưa chuộng.