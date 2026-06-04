(VTC News) -

Câu đố "Cái gì càng giữ càng phải buông?" là một ví dụ điển hình.

Thoạt nghe, câu hỏi dường như chứa một sự mâu thuẫn. Bởi lẽ, khi muốn giữ một thứ gì đó, con người thường cố gắng nắm chặt hơn, giữ lâu hơn và không muốn đánh mất nó. Thế nhưng với trường hợp này, càng cố giữ thì cuối cùng lại càng phải buông.

Chính điểm nghịch lý ấy khiến không ít người đưa ra những đáp án khác nhau. Có người cho rằng đó là một đồ vật quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Một số khác lại liên tưởng đến tiền bạc, tình cảm hay những giá trị tinh thần mà con người luôn muốn gìn giữ.

Cái gì càng giữ càng phải buông. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ theo hướng đó, bạn có thể đang đi khá xa đáp án thực sự.

Manh mối của câu đố nằm ở một điều rất quen thuộc mà bất kỳ ai cũng trải qua mỗi ngày. Nó không phải là tài sản, cũng không phải là một mối quan hệ. Bạn có thể giữ nó trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng không thể giữ mãi mãi.

Điều thú vị là càng cố duy trì trạng thái "giữ", nhu cầu "buông" lại càng trở nên rõ rệt hơn. Đây cũng là lý do nhiều người bật cười khi biết đáp án bởi nó quá gần gũi nhưng lại khó nghĩ ra ngay từ đầu.

Bạn có đoán được đó là gì không? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận và xem liệu suy luận của bạn có trùng với đáp án được nhiều người lựa chọn nhất không nhé.

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