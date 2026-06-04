BHXH Hải Phòng đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm mới

(VTC News) -

Sáng 4/6, Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, đối thoại pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT,BHTN) năm 2026.

Hội nghị phổ biến, đối thoại pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của Thượng tá - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Dũng - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Thượng tá Phạm Hải Bình - Giảng viên chính Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt những quy định của pháp luật hình sự;

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hải Phòng; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và hơn 300 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Các đại biểu Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), Công an TP Hải Phòng tham dự và phổ biến một số chính sách, pháp luật mới về BHXH, BHYT, BHTN.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hương - Giám đốc BHXH TP Hải Phòng - nhấn mạnh, BHXH, BHTN, BHYT là những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đối với Thành phố Hải Phòng - địa phương đang giữ vai trò cực tăng trưởng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước, với môi trường đầu tư năng động, số lượng doanh nghiệp và người lao động không ngừng gia tăng.

Việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với người lao động trên địa bàn.

Bà Trần Thị Hương – Giám đốc BHXH TP Hải Phòng - phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo bà Trần Thị Hương, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Phần lớn các doanh nghiệp, đơn vị sử dung lao động đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; góp phần quan trọng vào việc ổn định quan hệ lao động, duy trì sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Tính đến hết tháng 5/2026, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT duy trì ở mức cao trong toàn quốc; công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực.

Quyền lợi của người tham gia được giải quyết kịp thời, đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng chậm đóng, trốn đóng, đóng không đúng mức quy định, chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động vẫn còn diễn ra ở một số đơn vị, doanh nghiệp”, Giám đốc BHXH Hải Phòng nhấn mạnh.

Đại diện các doanh nghiệp nêu các câu hỏi từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng theo bà Trần Thị Hương, qua thực tiễn cho thấy, một số đơn vị còn gặp lúng túng trong việc cập nhật các quy định mới dẫn đến chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý đối với người sử dụng lao động, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

Trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 đã có hiệu lực với nhiều quy định mới; cùng với việc Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, việc cập nhật, phổ biến và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Lãnh đạo các đơn vị giải đáp những thắc mắc, những vấn đề liên quan của đại diện các doanh nghiệp.

Hội nghị đối thoại này, các doanh nghiệp, đơn vị sẽ được cung cấp thông tin kịp thời về các quy định mới của pháp luật; trao đổi, làm rõ những nội dung doanh nghiệp quan tâm; đồng thời cảnh báo các hành vi vi phạm thường gặp và những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cơ quan BHXH thành phố, các cơ quan chức năng và các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường trao đổi, chia sẻ, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Nội dung này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của hội nghị là tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp, phòng ngừa vi phạm và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thượng tá - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Dũng - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt những quy định của pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN.

Các đại biểu sẽ được nghe các lãnh đạo, chuyên gia, giảng viên đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân, đại diện Công an TP Hải Phòng và Bảo hiểm xã hội thành phố trao đổi chuyên sâu về những điểm mới của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; các quy định của pháp luật hình sự liên quan đến hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời trực tiếp giải đáp các câu hỏi, kiến nghị từ phía các đơn vi, doanh nghiệp và người lao động. Đây là những nội dung rất thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay của các đơn vị sử dụng lao động.

“Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước”, Giám đốc BHXH Hải Phòng Trần Thị Hương cam kết.