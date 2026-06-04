Alphora Muong Hoa lọt 10 Top tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng

(VTC News) -

Dấu mốc mới tiếp tục khẳng định định hướng của Tập đoàn Alphanam về kiến tạo một điểm đến, hệ sinh thái nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế tại Sa Pa, gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II diễn ra ngày 2/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng.

Sau hơn 9 tháng phát động, sự kiện quy tụ hơn 200 hồ sơ từ hơn 70 thương hiệu bất động sản lớn trên toàn quốc - khẳng định vị thế của một giải thưởng danh giá hàng đầu của ngành bất động sản Việt Nam.

Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa được xướng tên trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam.

Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa - đơn vị thành viên của Tập đoàn Alphanam. Sự ghi nhận này không chỉ là dấu ấn về uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển sản phẩm của Tập đoàn Alphanam.

Từ việc kiến tạo các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn mang bản sắc riêng, đến việc kiến tạo những không gian an cư chất lượng cao, Tập đoàn Alphanam đang hiện thực hóa một hành trình phát triển toàn diện, có chiều sâu và đầy trách nhiệm cộng đồng.

Kiến tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản

Những giải thưởng tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không phải là dấu mốc đơn lẻ, mà đang nối tiếp hành trình hiện diện bền bỉ của Alphanam trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Với nền tảng hơn 50 dự án, quỹ đất khoảng 5.000 ha và danh mục sản phẩm trải rộng từ khu đô thị, khách sạn, căn hộ cao cấp, văn phòng thương mại, bất động sản công nghiệp đến nhà ở xã hội, Alphanam đang từng bước định hình vị thế của một nhà phát triển bất động sản có chiến lược dài hạn.

Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam.

Năm 2026, giải thưởng tại hạng mục Top 10 Đô thị Du lịch, Nghỉ dưỡng và Giải trí Tiềm năng nhất Việt Nam trong khuôn khổ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, một lần nữa khẳng định tiềm năng phát triển của Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa.

Đây là sự ghi nhận cho sức mạnh của cả một hệ sinh thái, nơi các dự án thành phần cùng cộng hưởng để nâng tầm giá trị du lịch của Sa Pa và rộng hơn là một điểm đến mang tầm vóc quốc tế.

Alphora Muong Hoa - điểm đến quốc tế mang Sa Pa vươn xa thế giới

Với quy mô lên tới 83 ha, Alphora Muong Hoa sở hữu vị trí chiến lược tiếp giáp tỉnh lộ 152, tuyến kết nối trực tiếp với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch sân bay quốc tế Sa Pa đang được khẩn trương triển khai, với công suất lên đến 3 triệu lượt khách trên một năm.

Đây là nền tảng hạ tầng vững chắc để Alphora Muong Hoa đón đầu hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa. (Ảnh minh họa)

Khẳng định tầm nhìn trở thành quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới, Alphora Muong Hoa là quần thể nghỉ dưỡng đa thương hiệu hàng đầu châu Á, hiếm hoi trên thế giới quy tụ đồng thời 3 đơn vị quản lý và vận hành khách sạn uy tín bậc nhất thế giới: Marriott International, InterContinental Hotels & Resorts và Accor Group.

Bộ sưu tập biệt thự giới hạn ON 39 VILLAS. (Ảnh minh họa)

Hiện thực hóa cơ hội sở hữu cho những chủ nhân xứng tầm, Alphora Muong Hoa sẽ từng bước giới thiệu những dự án thành phần mang bản sắc riêng. Trong đó, ON 39 VILLAS, một bộ sưu tập biệt thự giới hạn thuộc Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa sẽ chính thức được ra mắt thời gian tới.

Lấy cảm hứng từ sự ấm áp, tròn đầy, dự án được thiết kế theo phong cách Á Đông thanh tịnh, kết nối gần gũi với thiên nhiên, mang lại trải nghiệm sống cân bằng và tinh tế. Con số 39 đại diện cho sự khan hiếm, đồng thời gửi gắm thông điệp về may mắn và thịnh vượng, như một lời chúc dành riêng cho những chủ nhân tương lai.