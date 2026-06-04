Giành giật sự sống cho du khách Nga bị thấu tim, mang nhóm máu siêu hiếm

(VTC News) -

Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân 32 tuổi, quốc tịch Nga, bị đa chấn thương với tổn thương thấu tim nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 2/6, bệnh viện nhận báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang về một trường hợp cấp cứu đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng choáng mất máu nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn, huyết áp gần như không đo được, da niêm mạc tái nhợt và không thể tự thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó nguy hiểm nhất là vết thương vùng ngực trái tại khoang liên sườn số 3. Đặc biệt, bệnh nhân mang nhóm máu O Rh-, nhóm máu cực hiếm tại Việt Nam với tỷ lệ chỉ khoảng 0,01% dân số, khiến việc tìm nguồn máu tương thích để truyền cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động đội ngũ bác sĩ cấp cứu, ngoại lồng ngực, gây mê hồi sức và siêu âm tại giường sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Chạy đua cứu sống nam bệnh nhân Nga mang nhóm máu siêu hiếm đối mặt 'cửa tử' (Ảnh: BVCC)

Nhận định đây là trường hợp tổn thương tim, mất máu cấp có nguy cơ tử vong trong thời gian rất ngắn, TS.BS Lê Viết Huấn, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực quyết định đưa bệnh nhân thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình mở ngực, ê-kíp phát hiện khoang màng phổi chứa đầy máu tươi và máu đông do tổn thương động mạch ngực trong trái - một mạch máu có lưu lượng lớn xuất phát từ động mạch dưới đòn. Bệnh nhân đồng thời bị rách màng ngoài tim rộng khoảng 2cm.

Tiếp tục thăm dò, các phẫu thuật viên ghi nhận một vết thương sắc gọn đường kính khoảng 1cm xuyên vào thành thất phải của tim. Đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm bởi chỉ cần chậm trễ vài phút, người bệnh có thể tử vong do mất máu và suy tuần hoàn không hồi phục.

Trong suốt hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp gồm 7 nhân viên y tế chạy đua với thời gian để kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi vết thương tim, xử trí tổn thương động mạch ngực trong và làm sạch khoang màng phổi. Song song với đó, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu khẩn trương huy động thêm 2 đơn vị máu O Rh- để phục vụ cấp cứu.

Ca phẫu thuật thành công, giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử. Đến ngày đầu sau mổ, nam bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể giao tiếp bình thường và các chỉ số sinh tồn ổn định.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp vết thương thấu tim đặc biệt nguy kịch, đồng thời mang nhóm máu siêu hiếm nên công tác cấp cứu và truyền máu gặp rất nhiều thách thức. Việc cứu sống người bệnh là kết quả của sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa cùng sự chuẩn bị kịp thời về nguồn máu hiếm.