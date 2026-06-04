Ba sắc thái sống tại ốc đảo nghỉ dưỡng The Sentosa chiều lòng chủ nhân cá tính

(VTC News) -

Giữa trục đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, một trong những điểm nóng phát triển của Thanh Hóa, khu căn hộ The Sentosa (Vinhomes Star City) đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Khoảng trống thị trường khi nhu cầu sống thay đổi

Buổi chiều trên trục Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, dòng xe cộ luôn tấp nập. Nhịp sống bên ngoài ngày càng gấp gáp, trong khi nhiều khu nhà ở kiểu cũ vẫn dừng lại ở công năng cơ bản: về nhà, đóng cửa, nghỉ ngơi.

Nhưng với lớp cư dân trẻ, mong muốn về chuẩn sống lý tưởng đã đổi khác.

"Dạo gần đây tôi nhận ra mình chẳng có lấy một thói quen tốt để giữ gìn sức khỏe. Hầu như ngày nào cũng tăng ca, nhưng thời gian để đi đến chỗ tập thì lại không có. Tôi mong nơi mình ở có sẵn hồ bơi, phòng gym hay công viên để đi bộ mà không cần phải tính toán công sức di chuyển", anh Lê Quang Huy (38 tuổi, làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn) chia sẻ.

Chị Nguyễn Thùy Linh (34 tuổi, kế toán), trải lòng: "Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, tối về thấy con cứ dán mắt vào màn hình rồi lại nằm một chỗ, thật sự rất xót. Chúng tôi muốn nhà là nơi con có một tuổi thơ đúng nghĩa, có không gian và bạn bè để nô đùa, chứ không phải loay hoay trong bốn bức tường như thế này".

The Sentosa đem đến thị trường Thanh Hóa phong cách thiết kế Singapore Tropical.

Từ chia sẻ anh Huy, chị Linh có thể thấy, người trẻ Thanh Hóa đang mong mỏi những không gian sống tích hợp: vừa gần trung tâm để đáp ứng nhu cầu thường nhật; vừa đủ tiện nghi để tái tạo năng lượng, vun đắp sức khỏe, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, chăm sóc con cái, gặp gỡ bạn bè, học hỏi phát triển…

Khu căn hộ The Sentosa (Vinhomes Star City) ra mắt đã đáp ứng đúng mong mỏi đó.

Nội khu The Sentosa tích hợp gần 20 tiện ích, nổi bật với hồ bơi nhiệt đới gần 700 m², vườn trên mây gần 1.000 m² và tổ hợp thương mại Mini Orchard 5 tầng. Từ dự án, cư dân chỉ cần di chuyển 15 phút để tới biển Sầm Sơn, 45 phút tới sân bay Thọ Xuân và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nội khu The Sentosa tích hợp gần 20 tiện ích đa dạng.

Phong cách thiết kế mang tinh thần Singapore Tropical tạo cho cư dân The Sentosa sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại bên ngoài và cảm giác thư thái bên trong. Những lối dạo bộ rợp bóng cây xanh, hồ bơi trong lành và các quảng trường yên bình trở thành điểm nhấn lý tưởng, giúp cư dân của “ốc đảo nghỉ dưỡng” The Sentosa tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày.

Ba tòa căn hộ, ba sắc thái sống

Điểm nhấn lớn của The Sentosa là cách ba tòa căn hộ được định hình theo ba cá tính khác biệt, đáp ứng chính xác nhu cầu của từng nhóm cư dân.

Tòa S1 - “Đảo An Nhiên” hướng tới sự gắn kết gia đình và cộng đồng. Các tiện ích nội tòa như phòng golf 3D, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt chung tạo nên không gian sinh hoạt ấm cúng.

S1 là điểm tựa bình yên giữa nhịp sống rộn ràng của Sentosa, phù hợp với gia đình trẻ hoặc người lớn tuổi mua nhà để sống gần con cháu. Đặc biệt, với không gian vui chơi hiện đại và an toàn, các cư dân nhí tại S1 sẽ không còn lo thiếu chỗ để thỏa sức vận động mỗi ngày.

Phòng vui chơi tại tòa S1 là không gian an toàn để trẻ nhỏ vận động và khám phá.

Tòa S2 - “Đảo Cân Bằng” vừa có tiện ích thể thao, vừa có không gian vui chơi kết nối. Hệ tiện ích nội tòa gồm phòng gym, yoga, khu thể thao, phòng giải trí… Không gian này phù hợp với người làm việc cường độ cao, giới chuyên gia, doanh nhân cần tìm kiếm lối sống điều độ và cân bằng.

Anh Huy, sau khi tìm được căn hộ ưng ý tại tòa S2, chia sẻ: “Đây đúng là nơi lý tưởng để xây dựng thói quen sống tích cực. Chỉ cần bấm thang máy là có thể ghé phòng gym tập luyện, đến phòng giải trí gặp gỡ bạn bè, thêm vài bước chân xuống nhà để chạy bộ. Mọi thứ thật sự quá thuận tiện”.

Tòa S3 mang tên “Đảo Năng Lượng” có phong cách trẻ trung hơn. Các tiện ích bóng bàn, billiards, game gia đình, kids corner, gym, yoga… thu hút nhóm cư dân ưa vận động và kết nối. Đây là lựa chọn phù hợp với khách hàng trẻ hoặc người ưa hoạt động, muốn không gian sống luôn sôi nổi.

Vinhomes nhận “siêu giải thưởng”, khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản.

Giá trị của The Sentosa càng được bảo chứng mạnh mẽ khi chủ đầu tư Vinhomes vừa được trao Giải đặc biệt "Doanh nghiệp Bất động sản dẫn đầu Việt Nam" tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Không chỉ được phát triển bởi một thương hiệu hàng đầu, dự án còn mang đến ba sắc thái sống riêng biệt, cho phép cư dân lựa chọn nhịp sống phù hợp với cá tính: yên tĩnh, cân bằng hoặc năng động. Đây cũng là yếu tố góp phần đưa The Sentosa trở thành không gian sống đáng tự hào của lớp cư dân trẻ thành đạt xứ Thanh.

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