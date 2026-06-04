Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/6/2026 - XSQB 4/6

XSQB 4/6. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/6/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 4/6/2026

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- XSQB 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng có giải đặc biệt là 061715 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 28/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 28/5/2026.

- XSQB 21/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 306120 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 21/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 21/5/2026.

- XSQB 14/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố kết quả xổ số ngày 14/5/2026 với giải đặc biệt là 027630 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 14/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 14/5/2026.

- XSQB 7/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng ngày 7/5/2026 như sau:

XSQB 7/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 7/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.