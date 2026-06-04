Giá cà phê thế giới hôm nay 4/6: Arabica xuống thấp nhất 1,5 năm

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch đêm 3/6 và rạng sáng 4/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm mạnh 91 USD/tấn (tương đương 2,63%), xuống 3.371 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,71% (57 USD/tấn), đạt 3.278 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm tại tất cả các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 6,10 cent/lb, (tương đương 2,35%), xuống 253,10 cent/lb. Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 5,25 cent/lb (tương đương 2,08%), xuống mức 247,60 cent/lb. Trong khi đó, hợp đồng tháng 12/2026 giảm 4,80 cent/lb (tương đương 1,96%), về mức 240,45 cent/lb.

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh trên cả sàn London và New York. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Reuters, giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 18 tháng trong bối cảnh hoạt động thu hoạch tại Brazil tăng tốc dưới điều kiện thời tiết thuận lợi.

Cuối tháng 4/2026, Học viện Thương mại Cà phê dự báo sản lượng vụ 2026/27 của Brazil sẽ tăng 12% so với vụ trước, đạt 71,4 triệu bao.

Trước đó, Tập đoàn Marex Plc dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2026/27 đạt kỷ lục 75,9 triệu bao, vượt qua dự báo của Sucafina là 75,4 triệu bao (+15,5% so với năm trước).

StoneX cũng đã nâng ước tính sản lượng cà phê Brazil năm 2026 - 2027 lên mức kỷ lục 75,3 triệu bao, tăng từ mức ước tính 70,7 triệu bao hồi tháng 11. Trong khi đó, StoneX dự báo lượng cà phê dư thừa toàn cầu năm 2026 sẽ mở rộng lên 10 triệu bao từ 1,8 triệu bao năm 2025, mức dư thừa lớn nhất trong 6 năm.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), triển vọng cho vụ thu hoạch cà phê năm 2026 - 2027 của Brazil rất tích cực, đặc biệt là đối với cà phê Arabica, nhờ thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng chính. Vụ mùa kỷ lục dự kiến ​​này diễn ra sau 5 năm sản lượng thấp. Xuất khẩu cà phê cà phê của Brazil trong niên vụ 2026 - 2027 được dự báo tăng 30%, lên 45 triệu bao, nhờ sản lượng thu hoạch dự kiến đạt mức rất cao.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu vẫn tỏ ra thận trọng, trì hoãn các giao dịch do lượng hàng tồn kho thấp và những bất ổn xung quanh hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến cuối vụ thu hoạch này và chu kỳ 2027 - 2028.

Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Các dự báo về sản lượng khả quan đang thúc đẩy làn sóng bán ra trên thị trường kỳ hạn.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta cũng chịu áp lực giảm do xuất khẩu gia tăng từ Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2026, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới đã xuất khẩu 928.000 tấn cà phê, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước.